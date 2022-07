Pochettino KO y Sergio Ramos ya sonríe: fin a la pesadilla en el PSG

Los equipos empiezan a afinar ya su estado de forma de cara a la próxima campaña y los principales conjuntos top europeos ya han arrancado su gira de partidos amistosos de pretemporada. Uno de los que ya están en marcha y que han dejado ya sus primeras impresiones sobre el verde ha sido el París Saint Germain que, con su nuevo entrenador Christophe Galtier a la cabeza, ha logrado dos victorias en los dos encuentros disputados hasta la fecha. Pero más allá de los resultados, que es lo de menos en este tipo de compromisos, hay un jugador que parece estar encontrando de nuevo la felicidad en el PSG y ese es Sergio Ramos.

El central español cumplirá su segunda temporada jugando en París y espera que esta sea mucho mejor que la anterior. El pasado curso se lo pasó lesionado durante gran parte del mismo y, pese a llegar como uno de los grandes refuerzos el mismo año que Leo Messi, su campaña fue decepcionante y apenas pudo tener continuidad en el once inicial con Mauricio Pochettino. Sin embargo, ahora parece que las tornas han cambiado, que las lesiones hasta el momento le están respetando y que el nuevo entrenador tiene confianza en sus cualidades.

Así, el ex jugador del Real Madrid ha sido titular en los dos partidos que hasta el momento ha disputado el París Saint Germain en esta pretemporada. Partió en el once inicial en el primer compromiso ante el Quevilly Rouen francés donde el PSG logró la victoria por 2-0 y no solo eso, sino que además el sevillano fue el autor del primero de los dos goles. Así, se ganó la titularidad también para el segundo choque contra el Kawasaki y Ramos volvió a ser un jugador importante.

Galtier, por el momento, está apostando por una defensa con tres centrales y dos carrileros largos, y uno de esos tres hombres del centro de la zaga está siendo Sergio Ramos. Es verdad que el París Saint Germain está buscando nuevos refuerzos para la retaguardia y está cerca de fichar a Skriniar, del Inter de Milán, pero mientras tanto Sergio Ramos guarda la esperanza de que este sea su año en París.