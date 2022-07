Otro gran incendio en el United: Cristiano al margen, Varane, afectado

El Manchester United parece de un tiempo a esta parte la casa de los incendios. En plena regeneración del proyecto que quiere llevar a cabo y liderar el nuevo entrenador Ten Hag, se está encontrando con muchas piedras en el camino que va a tener que salvar para llevar el barco a buen puerto. Y no hablamos solo de todo lo que está sucediendo en torno a la más que posible salida de Cristiano Ronaldo rumbo a otro equipo que juegue la Champions League, sino que hay otros viejos fantasmas que están reapareciendo en esta pretemporada.

El conjunto inglés ya arrancó y de hecho ha disputado sus primeros partidos amistosos de preparación. De gira por Australia, los red devils se enfrentaron recientemente al Crystal Palace también de la Premier League y consiguieron la victoria por 3-1 por lo que hasta el momento, aunque sirva para poco, llevan pleno de triunfos en su pretemporada en los tres partidos disputados hasta la fecha. Pero lo más llamativo de este último encuentro no fue el resultado ni las buenas sensaciones de los de Ten Hag, sino un aspecto negativo y llamativo.

El capitán Harry Maguire sigue en el punto de mira de los aficionados del United. El central lleva en el disparadero desde hace tiempo después de una serie de errores que en Old Trafford no han perdonado y parece que fuera tampoco. Y es que pese a jugar lejos de casa, tan lejos como en Australia, se pudieron escuchar de manera muy clara silbidos y críticas por parte de los aficionados presentes en el estadio en el último encuentro cada vez que Maguire tocaba la pelota. Esto ha sorprendido y no ha sentado nada bien en el seno del club, que quieren tranquilidad y no que uno de sus jugadores insignia se vea en ese estado de nerviosismo.

Si esta situación perdura, irá seguramente repercutiendo de manera negativa no solo en Maguire, que fue titular, sino también en el llamado a ser su pareja en el eje de la defensa como es el ex del Real Madrid Raphael Varane. Ya la campaña pasada pagaron este nerviosismo y pese a que Ten Hag quiere pasar página parece que este capítulo va a ser difícil de superar.