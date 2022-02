Pochettino toma una decisión sobre su futuro, revolución en el United

Mauricio Pochettino no está tiendo lo que se considera un año tranquilo. Desde que comenzase la temporada cada decisión que tomaba ha sido observada con lupa debido a la exigencia del reto al que se enfrentaba: dirigir a Leo Messi. Por primera vez en la historia del fútbol el astro argentino vestiría una camiseta que no iba a ser la del FC. Barcelona y el técnico del PSG tenía que asumir el reto de sacarle el mismo rendimiento que en su anterior etapa, y además no dejar de atender a las otras estrellas del equipo, algo que no está sucediendo.

Por ello, el no cumplimiento de los objetivos marcados al principio de temporada ha propiciado que la continuidad del técnico argentino la siguiente temporada esté en duda, de hecho, no para de relacionarse el futuro del banquillo del París Saint-Germain con el nombre de Zinedine Zidane y por lo tanto no quedaría otra solución que la salida de Mauricio Pochettino.

Por otro lado tenemos a Carlo Ancelotti, quien está realizando una temporada del agrado de toda la parte directiva del conjunto blanco y de la inmensa mayoría de los aficionados madridistas, cuenta con el apoyo de los jugadores y mantiene al conjunto blanco vivo en los octavos de final de la Champions, pero sus métodos están empezando a ser cuestionados fruto de los malos resultados que está cosechando últimamente, rumores que podrían acallarse de conseguir remontar al PSG el próximo 9 de marzo. Pero sus problemas no acabarían ahí.

Pasar la eliminatoria no garantizaría la continuidad del técnico italiano el siguiente año en el Real Madrid, la política de Florentino Pérez es clara, si no ganas ningún título tendrás que abandonar el club, como ya ocurriera con ‘Carletto’ en el pasado un año después de ganar la ansiada Décima Copa de Europa. Si eso sucediera el nombre que está apuntado en todas las agendas de los dirigentes blancos es el de Mauricio Pochettino.

Según publica el diaro Sport el técnico argentino habría rechazado una oferta para hacerse cargo del banquillo del Manchester United la temporada que viene porque su elección es esperar al Real Madrid pase lo que pase. Para que Pochettino acabe en el Santiago Bernabéu tienen que ocurrir muchísimas cosas antes, al igual que para que Zidane acabe en el PSG, pero lo que tiene claro el ex del Tottenham es que de acabar saliendo de París, su próximo destino sería el Real Madrid.

El Manchester United está buscando sustituto para Ralf Ragnick el año que viene y la opción de volver a traer de vuelta a la Premier League a Mauricio Pochettino es uno de los nombres que están apuntados en las agendas de los diablos rojos, pero tal y como ha publicado el diario Sport la oferta habría sido rechazada por el técnico argentino, el United se ha sorprendido ante esta respuesta dada la dificultad de acceder al conjunto blanco ahora mismo, tendrá que seguir buscando entrenador el equipo de CR7.