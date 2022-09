Primero Neymar y ahora él: nuevo lío con Mbappé, Laporta atento al PSG

El PSG ha presentado candidatura seria este año para ganar la Champions League. El equipo de Christophe Galtier ganó en su debut en la máxima competición europea a la Juventus de Turín 2-1 con dos goles de Kylian Mbappé (no lo había hecho hasta entonces en toda su historia), el rival más duro del grupo H donde también se encuentran el Maccabi Haifa israelí y el Benfica portugués. El conjunto parisino ha comenzado muy bien la temporada, con un gran juego y una alta eficacia de cara a portería donde sus tres estrellas (Neymar, Messi y Mbappé) parecen entenderse a la perfección, al menos dentro del campo, porque lejos de él, el asunto es muy diferente.

Aunque Al-Khelaïfi trate de ocultarlo o no quiera darle mucha importancia, la relación entre Kylian Mbappé y Neymar Jr está totalmente rota, una crisis que en más de una ocasión se ha trasladado al terreno de juego, como ocurrió con el tema de los lanzamientos de penalti que después se trasladó a las redes sociales, con el brasileño dando me gusta a una publicación que criticaba a ‘La Tortuga’. Un asunto que parece que ya está olvidado, al menos de puertas hacia fuera, pero que no ha terminado con la lucha de egos dentro del vestuario que parece tener siempre en el centro del huracán a Kylian Mbappé.

El delantero francés parece que vive envuelto en la polémica, primero ocurrió lo de Neymar Jr, más tarde lo del hermano de Paul Pogba y ahora se han podido ver imágenes da ‘La Tortuga’ reprochándole a Achraf Hakimi, ex del Real Madrid, un mal centro durante el partido ante la Juventus de Turín en la primera jornada de la Champions League. En el vídeo se puede observar como el atacante parisino le dice con un tono poco amigable que no vale con pedir perdón, en relación a un pase que no realizó en la primera parte y que el galo entendió que debía hacerlo.

La conversación dice lo siguiente: “¿has visto el vídeo? Tenías que darme el pase”, dice Kylian. “Sí, lo lamento, lo he visto”, respondía Achraf, a lo que ‘La Tortuga respondió’: "No basta solo con lamentarlo, tienes que darme los pases”. Una discusión que vuelve a reabrir el debate sobre el liderazgo y la jerarquía de Mbappé en el PSG. Mientras, el Barça mira atento todas las polémicas acerca del conjunto parisino, ya que el lateral marroquí sonó durante para reforzar la zaga blaugrana y si el ex del Real Madrid comienza a estar a disgusto en París, quizás busque salir el año que viene del Parque de los Príncipes, algo que Joan Laporta tiene muy en cuenta.