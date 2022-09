Mbappé gana la batalla a Neymar: señalado, sin futuro en el PSG

El PSG ha comenzado la Champions League ganando 2-1 al rival más duro de su grupo, la Juventus de Turín. Los parisinos han empezado con buen pie este año el camino hacia la conquista de su ansiado sueño, ganar la competición, y lo ha podido hacer gracias a un Kylian Mbappé, al que la música de la Liga de Campeones parece que le da un plus de energía extra (como al Real Madrid). ‘La Tortuga’ volvió a plasmar otra gran noche ante la escuadra italiana con dos goles y mandó un mensaje claro a Neymar Jr, la estrella del equipo es él.

Durante semanas hemos asistido en la Ligue 1 a una dura batalla entre Kylian Mbappé y Neymar Jr por ser el líder del equipo, y del vestuario, Lionel Messi nunca ha estado envuelto en esta batalla porque no va con él, pero el brasileño y el francés han tenido sus más y sus menos desde que el año pasado el PSG cayese eliminado ante el Real Madrid en Champions League, el público lo pagase con el ‘10’ y el argentino, y el galo no saliese en su defensa. Desde entonces el ex del FC. Barcelona no se siente respaldado por el club y parece que está librando una batalla contra Al-Khelaïfi y Mbappé donde tiene todas las cartas para perder, y este martes, el ex del Mónaco puso una piedra más en su camino.

Kylian Mbappé ha demostrado ante la Juventus de Turín que Neymar Jr tiene mucha calidad y es importante en el esquema de Christophe Galtier, pero que quien marca las diferencias, los goles, gana partidos y, por tanto, es imprescindible para el PSG, es él. Sus dos goles han conseguido tumbar a la Juventus de Turín y es inevitable pensar que el brasileño, del cuál se han intentado desprender este verano, cada vez tiene su futuro más lejos del Parque de los Príncipes, y eso que este año el carioca ha comenzado a un nivel altísimo esta temporada con 9 goles y 6 asistencias en los 8 partidos oficiales del conjunto francés, pero no parece ser suficiente para ganar la batalla a ‘La Tortuga’.

El PSG, a pesar de estos números, intentó deshacerse de él los últimos días del mercado ofreciéndoselo al Manchester City de Pep Guardiola, no quiere polémicas absurdas como la de los lanzamientos de penaltis, me gustas en redes sociales, ni egos incontrolables en el vestuario, por eso tienen claro que si han de vender a alguien será el brasileño quien salga, y no Mbappé, y más con actuaciones como la del martes pasado. El futuro de Neymar cada vez está más lejos de París.