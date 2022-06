Primero Tchouameni, ahora él: crisis en Mónaco, Marcelo guía el camino

El Mónaco puede sufrir este mercado de verano un proceso de desestructuración a base de talonario. Primero llegó el Real Madrid para poner la nada despreciable cifra de 80 millones de euros encima de la mesa para llevarse de esta manera a Aurélien Tchouameni, pero el centrocampista puede no ser el único en salir traspasado porque el conjunto francés tiene a otro jugador en sus filas que ha llamado mucho la atención y que, de hecho, le abre la puerta a jugar en España.

Más bien a regresar a España. Se trata de Caio Henrique, el lateral izquierdo del conjunto monegasco que ha rubricado un gran curso y ha sido uno de los jugadores más destacados de su equipo. Son muchos los rumores que se están vertiendo sobre su figura y sobre una posible salida y lejos de acallarlos él mismo, en unas recientes declaraciones al medio OUL Esporte en Brasil, casi que se han encargado de alimentarlos: “Sabemos que los rumores siempre van a existir y más cuando has hecho una buena temporada”.

El futbolista, que llegó a formar parte del Atlético de Madrid tanto en sus categorías inferiores como con el primer equipo, pero que nunca tuvo la oportunidad de triunfar como colchonero, fue traspasado hace un par de años al Mónaco por 8 millones de euros, pero ahora se ha revalorizado mucho más. “Es normal que tu nombre esté asociado con otros equipos pero de momento no ha pasado nada. Dejo que mi personal se encargue de eso y trato de mantener la calma. Si llega una oferta que sea buen para el club y para mí, nos sentamos y hablamos”, alegó Henrique.

Y prosiguió alimentando los rumores acerca de un regreso a LaLiga: “Tengo muchas ganas de volver a jugar en España, un país que me acogió cuando era muy joven y donde aprendó mucho. Me acostumbré al fútbol español y quiero volver pero por el momento estoy feliz y muy adaptado a Mónaco, así que veremos qué puede pasar”. Por lo tanto, es un deseo abierto el hecho de poder volver a jugar en LaLiga y seguro que lo haría en un equipo puntero. En Mónaco quizás no estén tan contentos con estas palabras.