De Jong fuera, Dembélé dentro y otros 2 cracks más: Xavi se ve ganador

Las próximas fechas van a ser claves en el devenir y en la manera de afrontar la temporada que viene por parte del Fútbol Club Barcelona. Los culés tienen varios frentes abiertos en el mercado de fichajes y Xavi Hernández lleva ya demasiado tiempo esperando a que se desbloquee la situación económica para hacerse a la idea de con qué plantilla va a poder contar dentro de unos meses y si va a tener la posibilidad de hacer un proyecto ganador o, por el contrario, tendrá que conformarse con algo similar a lo del pasado curso.

Por eso el Barça trabaja a destajo y tiene el foco puesto principalmente en tres jugadas que tienen que ver con altas o renovaciones, además por supuesto de la salida de Frenkie de Jong que parece cada vez más cercana al Manchester United por una buena millonada y que le va a permitir a las arcas culés coger mucho aire. Por lo tanto, aparte del holandés hay otros tres nombres propios que centran la atención de Joan Laporta y ellos son Lewandowski, Dembélé y Jules Koundé.

El caso del polaco viene trayendo cola desde hace tiempo y la situación parece todavía enquistada. El delantero ya ha dejado claro que no contempla otra opción que no sea la de jugar en el Camp Nou la temporada que viene pero el Bayern está tranquilo porque no tiene mucha intención de venderlo por debajo de lo que considere un precio adecuado al mercado. Por el momento el Barça no puede mover mucha ficha hasta que se desbloquee la situación financiera pero al menos el ‘sí’ del futbolista lo tiene.

Más enrevesada es la situación de Ousmane Dembélé. Desde hace meses vienen los catalanes tratando de cerrar la renovación del francés sin éxito. El delantero pide una oferta mayor pero el Barça tan solo le ha podido ofrecer algo inferior a lo que ha cobrado esta temporada y recientemente se ha producido una nueva reunión entre su agente y el club, pero parece que no ha servido para que haya grandes avances.

El tercero es Jules Koundé. El defensa interesa mucho a Xavi Hernández y sería un gran refuerzo para una defensa necesitada de confianza. A favor del Barça juega que el Sevilla es un club vendedor pero tampoco va a regalar al francés, por lo que parece que aquí los culés todavía tienen mucho camino que andar. En cualquier caso, primero en la lista de prioridades está dejar salir para recibir ingresos y después acometer estas operaciones.