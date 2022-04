Sergio Ramos avisa de sus planes y Al-Khelaifi toma nota: 4 o 5 años

El primer año de Sergio Ramos en el PSG no ha sido el deseado para ninguna de las partes, ni para el PSG, ni para el propio jugador. Su fichaje en el verano de 2021 era, a priori, una gran operación del jeque y una venta muy cuestionada por parte de Florentino Pérez, pero con el final de la temporada a punto de llegar, su fichaje no le ha salido tal y como esperaba a Al-Khelaifi y desde Madrid se aplaude el acierto del traspaso del Camero a Francia.

Nadie podía imaginarse que un futbolista acostumbrado a jugar los 90 minutos cada 3 días iba a jugar esta temporada solamente 5 partidos, iba a ser pitado por su propio público, y desde la directiva planteándose si rescindirle el contrato este mismo verano o no. Pero pese a todo ello, Sergio Ramos ha hablado en Amazon Prime Francia sobre su futuro y ha dejado claro un mensaje:” Me quedan 4 o 5 años de fútbol a alto nivel”.

“Aquí en París me quedan dos años de contrato. Intentaremos que sean tres; uno más. Luego, ya veremos. Mientras el físico me aguante, creo que la cabeza está muy bien focalizada. Entre cuatro o cinco años más me quedan a alto nivel”, asegura el sevillano.

Como se ha podido leer, de esos cinco años que pretende seguir al máximo nivel, tres de ellos pretende jugarlos en el PSG, algo con lo que, al menos a día de hoy, no está muy de acuerdo Al-Khelaifi. El presidente del club parisino y Leonardo no están nada contentos con el rendimiento del jugador esta temporada y en más de una ocasión se han planteado una posible venta este verano, como han publicado varios medios franceses a lo largo de la temporada.

Pero Sergio Ramos siempre ha sido un jugador que ha destacado por su fuerte personalidad y carácter, y pese a estar en duda por gran parte de la dirección técnica del club y por una inmensa mayoría de la afición, él quiere quedarse y demostrar que el PSG no se equivocó con su fichaje. Parece que por fin ha dejado atrás todos sus problemas físicos y está al 100%, ya volvió hace dos fines de semana frente al Lorient y seguramente tenga minutos en todos los partidos que restan de aquí a final de temporada. Él se quiere quedar y triunfar en el Parque de los Príncipes.