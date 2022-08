Sergio Ramos sonríe sin Mbappé: adiós a su última pesadilla en el PSG

Esta puede ser la temporada de la confirmación de Sergio Ramos en el París Saint Germain. Después de que la pasada campaña el central viviera un auténtico calvario como consecuencia especialmente de las lesiones, y tuviera que ver una gran parte de la campaña desde el banquillo o desde la grada, contra todo pronóstico la 2022/2023 puede ser un gran momento para su carrera deportiva.

El ex del Real Madrid venía siendo un hombre importante durante los partidos veraniegos de pretemporada pero parece que a Christophe Galtier, su nuevo técnico, le ha entrado por el ojo y ha decidido depositar su confianza en el español porque en el primer partido importante del curso, en el que el PSG se jugaba el primer título del año, fue titular y además se convirtió en un hombre fundamental para que el conjunto parisino terminara levantando la Supercopa de Francia por décima vez en los últimos once años.

Sergio Ramos formó en la defensa de tres centrales por la que ha decidido seguir apostando el nuevo técnico francés junto a Marquinhos y Kimpembe como compañeros de zaga y ofrecieron unas grandes prestaciones defensivas. El rival, el Nantes, ni siquiera pudo perforar la portería de Donnarumma y se quedó a cero por lo que los zagueros contribuyeron a que el triunfo del París Saint Germain fuera plácido (4-0) y el primer título de la temporada ya esté en las vitrinas del Parque de los Príncipes.

Ramos, goleador

Pero no solo eso, sino que Sergio Ramos recordó al que hace no mucho tiempo atrás deslumbraba con la camiseta del Real Madrid. No solo por sus cualidades defensivas, sino también por su oportunismo para aparecer en ataque y desmarcarse como goleador. Así lo consiguió en esta Supercopa de Francia porque al poco tiempo de iniciar la segunda mitad, el zaguero se encontró con un balón suelto dentro del área y, de espaldas a la portería, se sacó un gran remate de tacón que supuso el tercer tanto del partido, y contribuyó a la fiesta goleadora que firmaron Neymar y Messi, sin Mbappé, sancionado.

Así las cosas, y pese a que el PSG sigue buscando refuerzos para la defensa en el mercado de fichajes, esta puede ser una gran temporada para Sergio Ramos con la camiseta del conjunto parisino que le haga olvidar la mala experiencia del año pasado.