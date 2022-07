Xavi aviva la llama en el bombazo Laporta-Messi: el milagro es posible

La gira norteamericana del conjunto azulgrana sigue dando que hablar, pese a haberse relajado la vorágine de fichajes que venían llegando hace tan solo cuestión de días. En esta ocasión, ha sido el presidente Joan Laporta el que encendió la mecha de algo que ilusiona por encima de todo lo que está viviendo el barcelonismo en estos momentos, y no es otra cosa que la posible vuelta de Leo Messi al Barcelona. Su discurso no dejó indiferente a nadie cuando mencionó sentirse corresponsable de la marcha del argentino y que le gustaría verle acabar su carrera con la camiseta blaugrana.



Es ahí, donde a Xavi se le preguntó sobre ello en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra New York Red Bulls, a lo que el técnico de Terrasa argumentó: “Ahora tiene contrato, es una utopía, nos vamos a centrar este año. Evidentemente, me gustaría que la etapa de Leo en el Barça no haya terminado de la forma que acabó y que tuviera una última oportunidad de despedirse como lo mejor de la historia. Está claro que me gustaría, sí, me gustaría que pasara, pero tiene contrato”, concluyó.



En este sentido, se sigue agrandando el ambiente de optimismo que se respira en Barcelona, a raíz de la activación de las denominadas palancas económicas. Una maniobra que ha venido a traer de nuevo una ambición difícil de recuperar después de cómo se venían dando las cosas en estas últimas temporadas. Los fichajes de grandes futbolistas de nivel como Raphinha, Lewandowski o la renovación de Dembéle han calado de estupenda manera en Can Barça, donde se espera con impaciencia el arranque de una prometedora temporada.



Todo hasta el punto de soñar con la vuelta de Leo Messi. Una posibilidad que muchos consideran prácticamente imposible, pero que tras escuchar a Xavi y a Laporta seguro que cambian de idea y creen en que la utopía puede acabar siendo realidad. El vestuario no cabría en sí ante la idea de compartir el terreno de juego con el astro argentino, un jugador al que recalar en el PSG no le ha sentado tan bien como esperaba.