Skriniar, Keylor Navas, Asensio y ahora Dembélé ya saben quién completa el 11 de Luis Enrique

Hay cambios drásticos y revoluciones en toda regla; el Real Madrid ha llevado a cabo una transformación de las del primer tipo, el PSG va camino de las del segundo escalón. Revolución en toda regla es la que se proyecta en el equipo de Luis Enrique con la compra ya certificada, a falta de confirmación, de Dembélé y la llegada de Gonçalo Ramos. Y la cosa no acaba ahí, es más, Skriniar, Keylor Navas o Asensio saben que el cambio va a ser radical.

Los dos que quedan

El Paris Saint-Germain lo ha dicho claro, no ha cerrado su plantilla, lo que bien podría significar más fichajes y/o más salidas. Dos concretamente son las que ponen el colofón al calificativo que compara la plantilla parisina sobre la que compitió bajo su escudo en la campaña 22/23. Y estos son Kylian Mbappé y Neymar Júnior, que se encaminan a Real Madrid y Al Hilal. Lo del brasileño no es seguro, lo del francés parece que toma forma, en cualquier caso, el revolcón a la plantilla es intensísimo. Y genera un once totalmente nuevo.

Un equipo titular completamente diferente

Si nos fijamos en los jugadores que fueron considerados titularísimos para Christophe Galtier en la campaña precedente, nos daremos cuenta del cambio que va a supone sobre el equipod de Luis Enrique. Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Achraf Hakimi y quizá Verratti y Vitinha puedan repetir desde la campaña pasada, aunque con dudas. De momento, el frente de ataque cambia completamente, se vuelve más físico, con más trabajo.

Marco Asensio, Gonçalo Ramos y Ousmane Dembélé suenan convincentes para Lucho, que además planea una línea de cuatro en defensa con el capitán junto a Milan Skriniar, Lucas Hernández y el excanterano del Real Madrid. Por otro lado, el medio del campo se perfila con Fabián Ruiz, Warren Zaïre-Emery y Manuel Ugarte. Como ven, lo normal y salvo que haya más cambios, al menos 6 jugadores den un vuelco radical al once tipo parisino.