Sorpresón galáctico: este sería el regalo de Al-Khelaïfi a Luis Enrique tras la venta de Mbappé

Kylian Mbappé continúa su tira y afloja con Nasser Al-Khelaïfi con su futuro profesional como gran objeto de esta disputa y, aunque todavía no se ha consumado la venta del futbolista, una venta que dejaría alrededor de 200 millones en las arcas del PSG, el mandamás lleva semanas estudiando las alternativas que ofrece el mercado para tratar de recomponer el adiós del ‘7’ de una forma superlativa.

En este sentido, delanteros como Harry Kane, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic o Randal Kolo Muani han tenido una gran dosis de protagonismo en las oficinas del conjunto capitalino, pero la novedad reside hoy en el galáctico enfilado por Al-Khelaïfi para colmar de ilusión el proyecto liderado por Luis Enrique: Marcus Rashford.

Comenta el prestigioso diario Bild que el PSG ha preguntado al Manchester United por la situación del futbolista inglés, quien está considerado un estandarte en el proyecto de los red devils, para intentar estrechar lazos, algo que sobre el papel se antoja complicado.

El talento diferencial de Rashford, tras encadenar varias campañas a un nivel muy alto, no admite ningún tipo de cuestionamiento y, siendo a día de hoy uno de los jugadores mejor valorados en el mercado (80 millones, según indica Transfermakt), el Manchester United no valorará su venta a no ser que se produzca una oferta descabellada.

Y es aquí donde precisamente Al-Khelaïfi se siente muy confiado ya que, con 200 millones recién ingresados si Mbappé pone tierra de por medio con el Parque de los Príncipes este verano, no tendrá mayor inconveniente el jeque del PSG en reinvertir esa cantidad para cerrar la incorporación de Marcus Rashford y llenar de ilusión un proyectó que está repleto de incógnitas a pesar de los fichajes de Milan Skriniar, Lucas Hernández, Manuel Ugarte y Marco Asensio.

Factor clave del culebrón

Con eso y más, cabe señalar que las últimas informaciones acerca del futuro de Kylian no son nada gratificantes para el PSG ya que el club quiere venderlo este verano para evitar que se vaya gratis en 2024 y, por contra, el jugador está decidido a cumplir su contrato con el equipo para no dejar de inyectar los más de 70 millones de su salario.