Luis Enrique da a conocer su alternativa a Osimhen y Kane para liderar al nuevo PSG junto a Neymar

La salida de Kylian Mbappé del PSG este verano parece ser inevitable ya que, aunque al jugador ha manifiesto por activa y por pasiva su intención de cumplir su contrato con el club, Nasser Al-Khelaïfi ha dejado claro que el jugador francés no se irá gratis del Parque de los Príncipes, algo que va estrechamente ligado a traspasar al crack de 24 años en esta ventana de transferencias.

A raíz de esto, habiendo asumido ya Luis Enrique que su nueva etapa en París no estará liderada por Mbappé, salvo que el futbolista no traicione su postura de no salir del equipo este verano, ha trasladado a la directiva la alternativa a Victor Osimhen y Harry Kane para ser la referencia de su ‘11’ de gala junto a Neymar, un jugador del que Luis Enrique espera extraer su mejor versión.

Mirando a la delantera, Osimhen y Kane son los dos futbolistas que más han sonado para aterrizar en París próximamente, pero cada vez son más las reticencias impuestas por el Nápoles y el Tottenham Hotspur para traspasar a sus estrellas y Lucho no ha tenido otro remedio que dejar sobre la mesa el nombre de Randal Kolo Muani como plan C, tal y como ha reportado en las últimas horas el diario The Independent.

Según este medio, el PSG lidera la carrera para fichar al delantero francés del Eintracht de Frankfurt, quien desde el postrero mes de enero ha estado acumulando pretendientes de lujo en el mercado y que ahora, tras disputar la mejor temporada de su carrera en las filas del conjunto alemán, sabe que está en el momento perfecto para dar el salto de calidad definitivo en su carrera e incorporarse a un club que pueda pelear por todos los títulos.

Y es clara la hoja de ruta del PSG para cerrar uno de los bombazos del verano con el fichaje de Kolo Muani: el delantero francés solamente se pondrá a disposición de Luis Enrique si Kylian Mbappé abandona el proyecto y, por tanto, la salida del ‘7’ dejaría suficiente dinero en las arcas del Parque de los Príncipes como para costear la incorporación de su compatriota.

Además, hay un elemento clave que diferencia a Randal de Harry Kane y Osimhen: el Eintracht aceptará el traspaso sin miramientos si la oferta alcanza los 80 millones.