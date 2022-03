Tras Neymar y Messi, Al-Khelaifi vuelve a hacerlo: duro golpe al Barça

Ángel Di María abandonará el PSG tras 7 temporadas vistiendo la elástica parisina. Desde su llegada al Parque de los Príncipes el ‘Fideo’ se ha ganado el cariño de la afición y ha realizado siempre grandes campañas, siendo la mejor de ellas la temporada 2018/2019 en donde consiguió anotar 12 goles y repartir 11 asistencias. Este año tan solo ha podido marcar 3 tantos y regalar 3 pases de gol a sus compañeros en sus 20 partidos disputados en la Ligue 1, la gran mayoría de ellos como suplente.

La llegada de Messi y la continuidad de Mbappé ha propiciado que el argentino de 34 años se haya visto desplazado en el once titular de Mauricio Pochettino, por ello, desde el club han decidido que el ex del Real Madrid y Manchester United, entre otros equipos, no continúe un año más en el PSG, algo que podría haber sucedido debido a que existía una clausula en su contrato que consistía en que si ambas partes estaban de acuerdo, podrían alargar su vinculación un año más, pero desde el club no han querido utilizarla y Di María tendrá que buscarse un nuevo equipo para la siguiente temporada. Pero parece ser que Al-Khealifi ya tiene claro cuál será su sustituto.

Tal y como ha informado el periodista José Álvarez Haya en el programa El Chiringuito:” El FC. Barcelona está convencido de que Ousmane Dembélé ha afirmado por otro club”, ha afirmado durante la emisión.” He hablado con una persona muy importante dentro de la dirección deportiva y me ha dio que el Barça no está en el partido por la renovación de Dembélé. El Barça cree que Dembélé lo tiene hecho con el PSG”, aseguraba el periodista. Sobre las informaciones acerca de la renovación del extremo galo con el Barça ha comentado que” son una estrategia para que no se hable de su futuro”.

Duro golpe para el Barça debido a las grandes actuaciones que está realizando Ousmane Dembélé desde que Xavi Hernández volvió a contar con él en la banda derecha del equipo, en detrimento de Adama Traoré. Parecía que tanto Laporta como la afición volvían a conectar con el francés y que todo podría arreglarse de aquí a 3 meses, pero según este periodista, todo apunta a que Al-Khelaifi y el PSG ya tienen un acuerdo con ‘El Mosquito’ y que será quien sustituya a Di María en el ataque parisino la próxima temporada, de nuevo, el jeque golpe al contuno culé, primero fue Neymar, luego Messi y ahora puede llevarse también a Ousmane Dembélé.