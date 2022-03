Xavi no duda: ni Haaland, ni Lewandowski, elige al del Liverpool

Robert Lewandowski, 33 años, cumplirá los 34 años en agosto, con lo que comenzaría la temporada 2022/2023 con 34 años, y la siguiente con 35. Recordemos que el polaco termina contrato en junio de 2023 y que el Bayern de Múnich ha estado reticente a entablar conversaciones con el ex del Borussia Dortmund debido a las discrepancias que existen entre lar partes sobre el salario que solicita el delantero y el que cree que debería de corresponder al ‘9’ del Allianz la junta directiva del conjunto bávaro, pero la semana pasada Oliver Kahn retomó las negociaciones y ofreció una nueva oferta al goleador, tal y como publicaba Bild Sport, 24 millones de euros.

El delantero polaco solicita 25 millones por temporada según medios alemanes y el Bayern le ha ofrecido 24 kilos, una cifra muy cercana a las pretensiones del futbolista y que le va a hacer pensar mucho. No es la única oferta que tiene sobre la mesa, ya que, según ha publicado el diario Sport, Robert Lewandowski tendría una oferta del FC. Barcelona por 4 temporadas, hasta junio de 2026 con el que se quiere conseguir el fichaje estrella del verano. Del gusto de Xavi Hernández, como del resto de entrenadores del fútbol europeo, pero no el preferido.

Los 339 goles en 366 partidos de Robert Lewandowski y haber acabado las 4 temporadas con 40, 55, 48 y 45 goles respectivamente y llevar en esta 43 dianas, no parecen ser suficiente para el de Terrasa ya que, según ha publicado Mundo Deportivo, Xavi Hernández tendría favorito para la delantera del Barça el año que viene y no es otro que Mohamed Salah.

El delantero del Liverpool de 29 años, al igual que Lewandowski, termina contrato en junio de 2023 y también de la misma forma que el atacante polaco, el egipcio tampoco consigue llegar a un acuerdo con los reds debido a las discrepancias existentes en torno a su salario.

Tanto el Bayern de Múnich como el Liverpool son conscientes de que necesitan renovar cuanto antes a sus dos estrellas debido al alto interés por parte de varios clubes europeos, y en este caso en concreto del FC. Barcelona. Saben que si no consiguen llegar pronto a un acuerdo, podría ocasionar que uno de ellos, o los dos, acabase abandonando su club este verano, porque, si no se iría gratis en junio de 2023, una mala operación para la economía de sus equipos que deberían aprovechar las ofertas que le lleguen desde el Camp Nou si este verano no consiguen llegar a un acuerdo con sus galácticos.

Con la opción de Haaland casi completamente descartada y las alternativas de Lewandowski y Salah sobre la mesa, cualquiera de las dos opciones serían magníficos refuerzos para la delantera del Barça, pero Xavi Heerández prefiere al egipcio.