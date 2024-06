Tras Nico Williams, Lucho entrega a Al-Khelaïfi otro nombre para olvidar a Mbappé... y cuesta 120M

El Paris Saint-Germain ha recibido una noticia crucial en su búsqueda de reforzar su plantilla: el Nápoles ha fijado el precio de su estrella georgiana, Khvicha Kvaratskhelia, en 120 millones de euros. Esta tasación, revelada por La Gazzetta dello Sport, marca un paso importante en las negociaciones para un posible traspaso que ha estado en el radar del club parisino durante varios meses.

Desde su destacada actuación en la Serie A, el joven extremo georgiano ha atraído la atención de varios clubes de élite en Europa. Sin embargo, es el conjunto galo el que parece estar en la mejor posición para asegurarse sus servicios, especialmente tras la salida de El interés del PSG en Kvaratskhelia no es nuevo.. Sin embargo, es el conjunto galo el que parece estar en la mejor posición para asegurarse sus servicios, especialmente tras la salida de Kylian Mbappé . La marcha del galo ha dejado un vacío significativo en el ataque del PSG y Lucho ve en Kvaratskhelia una opción ideal para llenar ese espacio, aunque el nombre de Nico Williams tambié es muy del gusto del técnico español.

Kvaratskhelia, de 23 años, ha sido una revelación desde su llegada al Nápoles. Su velocidad, habilidad con el balón y capacidad para anotar goles han hecho de él uno de los jugadores más emocionantes de ver en el fútbol europeo. Su impacto en el Nápoles ha sido inmediato, ayudando al equipo a competir al más alto nivel tanto en la Serie A como en competiciones europeas.

Con la salida de Mbappé, el club parisino tiene tanto la necesidad como los recursos financieros para hacer una oferta que cumpla con la valoración del Nápoles. El PSG , consciente de la calidad y el potencial de Kvaratskhelia, está dispuesto a hacer una inversión significativa para conducir al georgiano al Parque de los Príncipes.

No obstante, las negociaciones no serán sencillas. El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, es conocido por ser un negociador duro y ha dejado claro que no dejará ir a Kvaratskhelia por una cifra inferior a los 120 millones de euros. Este alto precio refleja no solo el talento del jugador, sino también su importancia estratégica para el equipo napolitano.

En conclusión, Nasser Al-Khelaïfi está decidido a fichar a Khvicha Kvaratskhelia y ya conoce el precio que deberá pagar para ello. Las próximas semanas serán decisivas en las negociaciones, pero todo apunta a que el talentoso georgiano podría ser la próxima gran estrella en unirse al ambicioso proyecto del Paris Saint-Germain.