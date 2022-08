Ultimátum a Al-Khelaïfi: 30 millones o se va al Madrid con Modric

El PSG está en medio de una encrucijada. Chritophe Galtier ansía y espera poder contar con más refuerzos para la temporada que viene, pero eso solo será posible si consigue antes liberar varias fichas de su plantilla en lo que quedan de mercado de fichajes. Esta semana ha salido Ander Herrera con destino al Athletic Club de Bilbao y se espera que en los próximos días Leandro Paredes acabe firmando con la Juventus de Turín, pero a pesar de ello se antoja insuficiente para que Al-Khelaïfi y Luis Campos realicen grandes inversiones en el periodo estival.

Necesitan más salidas, Mauro Icardi y Julian Draxler podrían desbloquear esta situación, pero a día de hoy no se espera que ninguno de los dos vaya a dejar el Parque de los Príncipes, por lo que sus ofertas, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, tendrán que ser a la abaja y no la alta, lo que impide que más de una operación se haya estancado o directamente perdido. Es lo que está sucediendo con una de las incorporaciones que llevan intentando realizar desde hace semanas, Fabián Ruíz.

El centrocampista español de 26 años termina contrato con el Nápoles en junio de 2023 y tiene claro que su etapa en el equipo italiano ha terminado. No quiere seguir en la Serie A y busca una salida desde hace semanas, ya que, De Laurentiis, no acepta que su jugador no renueve con el club y se vaya gratis el año que viene, pudiendo sacar una gran cantidad de dinero por él en este mercado de fichajes, el problema reside en que la cantidad que Aurelio solicita y lo que ofrece el PSG difieren en 10 millones de euros.

De Laurentiis solicita 30 millones de euros, según ha publicado ‘Calciomercato’, en cambio, el PSG ofrece 20 millones de euros, ya que, desde la llegada de Luis Campos, los grandes desembolsos se han acabado. Los parisinos ofrecen menos de la mitad de su valor actual de mercado, que es de 55 millones de euros según Transfermarkt. Las negociaciones llevan tiempo estancadas debido a las diferencias económicas entre ambos clubes, y esto puede beneficiar al Real Madrid.

El conjunto blanco también tiene apuntado el nombre de Fabián Ruíz en su agenda como el sustituto perfecto de Dani Ceballos y su intención es poder hacerse con él gratis el verano que viene, repitiendo así las operaciones de Antonio Rüdiger y David Alaba. La intención de Fabián Ruíz era esperar un año más en el Nápoles y luego marcharse gratis al conjunto blanco y jugar junto a Luka Modric, pero De Laurentiis quiere desprenderse de él este mismo verano, pero no consigue llegar a un acuerdo con el PSG. El conjunto italiano lo tiene claro, no malvenderá al jugador, o le dan lo que solicita, 30 millones de euros, o continuará en el Diego Armando Maradona pudiéndose marchar libre el año que viene.