Al-Khelaïfi harto:7 jugadores fuera y nuevo fichaje, 'OK' de Galtier

Kurzawa, Julian Draxler, Rafinha, Kehrer, Ander Herrera, Gueye e Icardi, ninguno de ellos cuenta para Christophe Galtier. El extécnico del Niza tiene claro con qué jugadores quiere contar para este año y ya les ha trasladado a todos ellos que tendrán que buscar nuevo equipo en lo que queda de mercado de verano, pero por si acaso no les ha quedado claro el mensaje, todos los futbolistas están realizando los entrenamientos apartados del grupo a la espera de que se solucione su futuro, publica L’Equipe.

Un duro golpe para todos ellos, sobre todo para Gueye, Kehrer y Ander Herrera, cuyo papel el año pasado no era el de titular indiscutible, pero sí entraban muy a menudo en los planes de Pochettino. Tendrán que buscar nuevo equipo y algunos de ellos suenan para reforzar las plantillas de varios clubes españoles, como es el caso del centrocampista vasco. El ex del Manchester United termina contrato en junio de 2024, él quiere quedarse, pero el club no le quiere ni a él ni a los otros 6 el año que viene en París y les ha amenazado incluso con descenderles al equipo B, o lo que es lo mismo, la quinta división francesa. Ander Herrera interesa al Athletic Club de Bilbao.

La situación de los otros 6 jugadores es la siguiente: Icardi interesa a varios equipos italianos como el Monza de Berlusconi, Gueye tiene varias ofertas de la Premier League, Rafinha suena para regresar a la Real Sociedad, el Bayern se ha interesado por Kehrer y Kurzawa es quien lo tiene peor para encontrar equipo. Todos ellos, exceptuando el lateral francés, tienen propuestas para abandonar el Parque de los Príncipes este verano, pero ninguno de ellos quiere salir.

Independientemente de que salgan o no, el PSG está trabajando en un nuevo fichaje para el equipo, en concreto, sus esfuerzos se están centrando en la búsqueda de un nuevo delantero, necesario para el ataque parisino, ya que, han salido Xavi Simons, Di María y Kaliumendo este verano, y no cuenta con Icardi y Draxler, así lo ha asegurado el propio técnico en rueda de prensa: “Nos gustaría que llegara otro delantero. Con un calendario tan cargado de partidos, nos gustaría tener un róster más completo. El club está trabajando, estoy en contacto directo con Luis campos y él está en contacto con nuestro presidente- No debemos cometer ningún error. ¿Llegará el refuerzo? No lo sabemos, tiene que ser un verdadero plus”.

La llegada de Ekitike es insuficiente y muchos son los nombres que se relacionan con la delantera del PSG, como el de Marcus Rashford, pero Luis Campos y Chritophe Galtier tienen claro que quien llegue tiene que ser un plus real, y no un jugador que solo venga a calentar una silla en el banquillo. Veremos a quién traen.