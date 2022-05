Ultimátum de Donnarumma al PSG y sentencia a Keylor Navas, 3 destinos

“Creo que no debería haber una alternancia el año que viene, el club tiene que tomar decisiones. Sin embargo, me quedaré en París”. Claro y conciso ha sido el portero italiano del PSG en declaraciones a la revista France Press. Donnarumma no quiere que se vuelvan a repetir las rotaciones el año que viene vividas esta temporada como consecuencia de la decisión tomada por Mauricio Pochettino, lo cual sentencia aún más a Keylor Navas en el conjunto parisino.

El costarricense tampoco se siente cómodo con esa situación y tras estas declaraciones, el ex del Milan podría haber acabado con todas las opciones de que Keylor Navas cumpla con su contrato en París, que termina en 2024. Pero el ex del Real Madrid no se va a quedar sin equipo el año que viene, eso seguro, ya que, son varias las opciones que maneja el guardameta para el año que viene.

Premier League

La Premier League ha llamado a la puerta de Keylor Navas. Bin Salman, el jeque del Newcastle, ya se interesó por él en el mercado de invierno y parece que en verano lo va a volver a intentar. Sabe que el costarricense no se encuentra cómodo con la actual situación que vive en el PSG y, salvo que el nuevo entrenador del conjunto parisino (si finalmente toman la decisión de prescindir de Mauricio Pochettino) tome la decisión de dar la titularidad al costarricense, todo apunta a que saldrá en julio y Las Urracas podría ser su siguiente destino.

Sevilla

El Sevilla tendrá que acudir al mercado para buscar un sustituto a Bounou, cuya salida se ve como algo inevitable tras la gran temporada que está realizando a las órdenes de Julen Lopetegui y que le pueden llevar a lograr el Zamora de La Liga Santander de esta temporada. Con el Manchester United detrás del marroquí, Monchi tiene apuntado el nombre de Keylor Navas en su agenda.

Juventus

La Juventus busca otro gran portero que le compita de tú a tú a Szczesny. El guardameta polaco, al igual que el resto del equipo italiano, no ha tenido una gran temporada y desde la directiva están trabajando para reforzar todas las áreas del equipo, empezando por la portería y el nombre de Keylor Navas se encuentra encima de la mesa de la Juventus.

Donnarumma ha hablado, la pelota se encuentra en el tejado de Al-Khelaifi y Pochettino (o el nuevo posible entrenador) y ahora les toca a ellos decidir si aceptan el ultimátum del portero italiano o no.