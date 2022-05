A Mourinho se la acaba la alegría, la Juventus le quita su fichaje

A pesar de la exitosa temporada que José Mourinho está realizando con la Roma llevando al quipo a su primera final europea desde el año 1991, es inevitable pensar en la planificación de la plantilla del año que viene. El técnico portugués es consciente de que es muy probable que más de uno de sus jugadores salga este verano como consecuencia de la gran temporada realiza por el equipo y otros tantos porque no han encontrado su sitio en el esquema del luso.

Es por eso que José Mourinho había pedido a la directiva que intentaran acometer el fichaje d un jugador que conoce de primera mano de su etapa como técnico del Manchester United, Nemanja Matic. Tal y como publicamos en Don Balón, el serbio termina contrato con los Diablos Rojos en junio de 2022 y la intención del club es no renovarle por más temporadas. El centrocampista de 33 años no ha llegado a demostrar en Old Trafford el altísimo nivel que desprendió en su época en el Chelsea.

Pero un jugador de su calidad, y que encima ha quedado gratis, es muy valioso en el actual mercado de fichajes y otro equipo de la Serie A se ha fijado en él. Según publica Daily Star, la Juventus de Turín también quiere hacerse con los servicios del serbio para la siguiente temporada. Tal y como informa este diario, Matic no ve con malos ojos la opción de jugar el año que viene en Italia, no es para menos, ya que los de Allegri estarían dispuestos a ofrecer al serbio un salario de hasta 10 millones como prima de traspaso. Otra de las opciones que los bianconeros manejan para la medular es Jorginho.

La Juventus de Turín está trabajando muy duro para rearmar un equipo que este año ha estado a la deriva. Eliminados en la Champions League por el Villarreal, cuartos en el Calcio y con una plantilla que empieza a dar síntomas de que necesita una clara renovación global. La llegada de Dusan Vlahovic es insuficiente para sacar al equipo de esta situación y Chiellini está pensando en mudarse a la MLS. Los bianconeros quiere formar de nuevo una gran escuadra y quieren empezar por el deseado de José Mourinho, Nemanja Matic.