Víctima de Mbappé se va con un ex del Madrid: Florentino no le echó

La salida de Mauro Icardi al Galatasaray en calidad de cedido por el PSG ya se ha hizo oficial hace algunos días. El delantero argentino, sin apenas oportunidades en París por el excepcional nivel mostrado por Kylian Mbappé durante las dos últimas campañas, ha aceptado salir del conjunto francés para tener los minutos que con Galtier, a tenor de lo visionado en los primeros compases de la temporada, no iba a disfrutar.

Eso sí, la última víctima de Mbappé en el Parque de los Príncipes no es el único fichaje de gran magnitud del conjunto turco ya que, tal y como hemos podido saber en Don Balón, Juan Mata también se ha comprometido con el equipo. El canterano del Real Madrid, quien vivió a su salida del conjunto blanco los mejores años de su carrera deportiva, terminó su contrato con el Manchester United el pasado 30 de junio y, aunque su regreso a España ha estado muy cerca de producirse dado que varios equipos de LaLiga han sondeado esta posibilidad, finalmente será el Galatasaray el que se haga con sus servicios.

Mata no tuvo la mejor de las suertes en sus últimos años como miembro del Real Madrid ya que, a pesar de ser una de las joyas más prometedoras de La Fábrica, no tuvo el privilegio de debutar con el primer equipo durante el mandato de Ramón Calderón, quien decidió decirle "adiós" un año después de que Florentino Pérez dejara la presidencia del club. Fruto de ello, el Valencia se hizo con sus servicios y, tras cuatro temporadas muy destacadas en Mestalla, la Premier League llamó a su puerta: primero, para incorporarse al Chelsea y, posteriormente, al Manchester United, donde el jugador no ha corrido con tanta suerte como en sus dos anteriores etapas.

Cabe señalar, a colación de esto, que el mediapunta burgalés apenas ha tenido minutos en la última campaña militando en los red devils y el equipo inglés ni siquiera ha valorado ofrecerle una renovación al futbolista de 34 años, por lo que desde que finalizó el último curso el español ha estado buscando una nueva aventura donde, no solo dar últimos coletazos a su carrera profesional como futbolista, sino encontrar la importancia que no ha tenido en Old Trafford.

Su aterrizaje en el Galatasaray ya está cerrado y, junto a Mauro Icardi, el equipo otomano tratará de redimirse del mal año firmado por el equipo la pasada campaña, terminado la liga en la decimocuarta posición y firmando uno de los peores registros históricos del club en este apartado.