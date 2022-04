Viraje de 180º en el futuro de Keylor Navas: Al-Khelaifi no perdona

El batacazo en el Bernabéu cuando el PSG tenía muy encarrilado el cruce de octavos de final de la Champions contra el Real Madrid está teniendo consecuencias abruptas desde este mismo mes de marzo, como el rendimiento de Gianluigi Donnarumma. El fallo garrafal protagonizado por el portero italiano en el primer gol encajado dio alas a un conjunto banco que estaba contra las cuerdas, un error que posteriormente tuvo mucha más trascendencia de la que en ese momento se esperaba puesto que el conjunto galo aún dominaba la eliminatoria.

Ese trance parece haber marcado un antes y después en la temporada de Donnarumma, que, tras ese partido, y a pesar de haber seguido contando con la confianza de Mauricio Pochettino, no se ha mostrado tan fiable bajo palos y el parón de selecciones ha puesto de manifiesto que atraviesa, probablemente, el momento más crítico a nivel personal de su carrera.

Por ende, las consecuencias no se han hecho esperar en el conjunto francés, unas consecuencias que afectan de forma indirecta a Keylor Navas. El portero costarricense empezó la campaña contando con mucho peso en el esquema del equipo, pero Donnarumma le fue ganando la partida en la meta, algo que había convencido al ex del Real Madrid y Levante a poner tierra de por medio con el conjunto galo a pesar de tener contrato en vigor.

No obstante, con 35 años Keylor es consciente de que no son muchas las oportunidades que le quedan al máximo nivel y por eso no está dispuestos a seguir acaparando ese rol secundario la próxima campaña, una situación que ha dado un vuelco tremendo tras los sucesos vividos con Donnarumma en marzo. La confianza de Al-Khelaifi y de Leonardo en el italiano ha decaído estrepitosamente -siendo culpabilizado en gran parte por estos de la eliminación europea- y el tico podría tener aquí su oportunidad de reivindicarse y volver a recuperar su lugar en la portería del PSG.

Ahora, tras estar valorando su posible aterrizaje la Premier League de la mano del Newcastle- la oferta más interesante recibida por el costarricense entre las grandes ligas- dará un nuevo giro de guion permaneciendo en París a sabiendas de que la figura de su compañero ha quedado muy dañada.