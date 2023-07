Volteo de Mbappé: Al-Khelaïfi está enfadadísimo, el PSG habla de traición y Luis Enrique alucina

Como hemos venido contando en Don Balón en base a fuentes consultadas y percepciones propias, el fichaje esta temporada de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid está más que complicado, es casi imposible, y aún con todo L’Equipe vuelve a la carga con un asunto que puede cambiar totalmente la película, la más larga y tediosa para PSG y la entidad de Concha Espina, desde este mismo verano y que, lógicamente, tiene al jugador número 7 del Parque de los Príncipes en el centro de las miradas.

Acuerdo que quedaría incumplido

Pese a la enorme dificultad que aludimos en las línea iniciales sobre la salida del jugador francés del PSG durante esta época estival -cuyo gran obstáculo es económico, ya que el jugador para irse debería perdonar un dineral- se opone la información del rotativo galo, que pone el foco en un tema que tiene enfadadísimo al club campeón de la Ligue 1 en general y a Nasser Al-Khelaïfi en particular, algo que, como es evidente, toca de cerca a Luis Enrique, flamante nuevo entrenador del equipo francés.

Y es que el mass media francés pone el foco en un acuerdo que tendrían la entidad parisina y el jugador por el que el futbolista -que tenía la opción de quedarse hasta 2025 pero cuya vía ha cerrado- no se iría del Paris Saint-Germain sin dejar dinero en las arcas del club galo, lo que toca de cerca de frente la posibilidad de que sea agente libre desde enero de 2024, en mitad de la próxima temporada.

Sobre ello, en el club ya se estaría hablando de hartazgo y traición con respecto a la estrella, que sigue de vacaciones pero ha provocado con su negativa a renovar de forma automática un maremoto enorme en la entidad. El órdago de Mbappé en el fondo a quien más molesta es a Qatar, donde dan orden a Al-Khelaïfi de que trate de llegar a un acuerdo con el jugador y su entorno para que esa salida gratuita no se produzca; de lo contrario, la idea de venderlo se intensificará. El lío, como ven, no solo no mengua, sino que crece.