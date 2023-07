Florentino activa un trato enorme por Arda Güler: daño enorme al Barça y Laporta, robo de época

Cuando todo hacía indicar que el Barcelona se llevaba a la que parece será una de las grandes joyas del fútbol europeo del futuro próximo, el Real Madrid y Florentino Pérez no solo han dado la vuelta a la situación de Arda Güler, el futbolista del que hablamos, sino que han cerrado el fichaje del talentoso jugador turco de 18 años por una cantidad cercana a los 20 millones de euros, tumbando con su trato al FC Barcelona y Joan Laporta, que tenían el traspaso encarrilado.

Y es que el Madrid, a diferencia del Barcelona, pese a llegar más tarde a las puertas del talento del Fenerbahçe le ha ofrecido protagonismo desde el primer momento, algo que en can Barça no iba a tener. Además, dicen que el jugador, una vez apareció el Madrid no lo dudó; mucho menos su entorno con el asiento en el primer requipo que le han prometido. A la vez, cuentan que le llamaba más la atención el proyecto de futuro de los merengues.

Sea como fuere, Güler no vestirá de blaugrana, sino de blanco, siendo uno de los triunfos merengues con respecto a los culés, como ocurrió con Endrick, más notorios de la última década. Luego el tiempo dirá quién se equivocó y quién acertó, pero a priori sendos gigantes españoles querían a dos de las estrellas más jóvenes y rutilantes del mundo, como son el otomano y el de Palmeiras, y en ambos casos, seguramente también por su mayor suficiencia económica, ha sido el Real Madrid el ganador en la puja.

Jugador muy habilidoso

Güler, que debutó con 16 años en la Europa League ante el HJK Helsinki, siendo por tanto su carácter prematuro similar al de Endrick, es un jugador de extrema habilidad, hoy trabajado como jugador de banda, casi pegado a la cal y en el sector diestro, desde donde puede arrancar ganado línea de fondo o recortando hacia el interior buscando la asociación con los mediocampistas o perfilado para el disparo con su pierna buena. Sus acciones con recorte interior hacia dentro recuerdan, salvando las distancias, a las de Leo Messi.