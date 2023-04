Zidane y José Mourinho unen sus caminos y en Europa alucinan: Sergio Ramos, el gran beneficiado

El Paris Saint-Germain está viviendo un proceso de descomposición enorme sobre un proyecto más o menos bisoño tras otra temporada decepcionante. A la salida casi hecha de Leo Messi y el intento de vender a Neymar, que será infructuoso, se busca candidato al banquillo entre nombres ilustres, saliendo a colación las figuras de Zinedine Zidane y más recientemente de José Mourinho. En ambos casos en París hay un beneficiado: Sergio Ramos.

Líder blanco con ellos en el Madrid

Si la marcha de Messi se encuadra dentro de la nueva remesa de grandes fichajes del club francés, iniciada hace temporada y media, que no han funcionado, con jugadores como Wijnaldum, Donnarumma, o más recientemente (en el verano pasado), Vitinha, Fabián Ruiz, Carlos Soler o Renato Sanches, la apuesta por el nuevo entrenador, una vez Christophe Galtier salga, que lo hará en verano, debe atraer a nuevos talentos, como Victor Osimhen, objetivo prioritario en la capital de Francia. Eso sí, falta saber quién será el encargado de revertir la situación actual.

Ídolo en Francia

Si preguntáramos en la grada del Parque de los Príncipes, muchos aficionados franceses lo tendrían claro: no hay nadie mejor en Francia para ganar la Champions League en el PSG que Zinedine Zidane. Ídolo en suelo francés, no se olvida en París que la leyenda francesa además conquistó tres Ligas de Campeones consecutivas con el Real Madrid. Aunque es uno de los deseos expresos del PSG, no será fácil, pues pide un control absoluto del equipo y sobre todo tiempo para pensárselo, tiempo que el PSG no tiene.

Alternativa incendiaria

Por eso ha surgido el nombre del entrenador que puede a través de su carácter y estatus generar ilusión y expectativas partes iguales, como es José Mourinho. Sacarlo de Roma no es lo complicado, piensan en Francia, sino conseguir que el entrenador acepte el proyecto y que esto conlleve éxitos. Nada fácil pero Mou es capaz de cualquier cosa, teniendo además de su mano el elemento mediático, que domina a las mil maravillas.

Lo que está claro es que con la inversión que se proyecta y con estos dos nombres, el PSG, fuera de Europa en lo que resta de campaña, volverá en poco tiempo a estar en boca de todos en el viejo continente. Al hilo de ello, no podemos menos que cerrar con quien empezamos, un Sergio Ramos que se ha ganado el corazón de la grada francesa, su renovación y que, además, fue el ojo derecho de Zizou y The Special One en el Real Madrid.