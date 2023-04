Golpe duro de última hora para Xavi y el Barça, KO de la pieza clave: Modric y Camavinga se relamen

El Real Madrid se juega la vida esta noche en el Camp Nou (21.00, hora española) y lo hace ante el peor rival posible, este Barça, en el escenario más hostil, el coliseo blaugrana, y con la desventaja de la ida, ese 0-1 conquistado por el Barcelona en el Santiago Bernabéu. Pero en clave blanca no son solo estos obstáculos los que ponen miga al Clásico, uno más, hoy, sino las urgencias de Carlo Ancelotti y la temporada blanca. Y en medio de este escenario complejo para el Madrid, Xavi y el Barça pierden al jugador clave.

Una baja complicada, insustituible

Vaya por delante que el Barça tiene una amplia plantilla y que, gracias a ello, también por la capacidad de gestionarla de Xavi, que sí ha apostado por un amplio número de jugadores, sus bajas no dejan del todo desprotegido al Barça hoy, pero lo cierto es que perder a Pedri, Dembélé y Christensen ya es de por sí duro, sin embargo no tener a sus disposición a Frenkie de Jong quita muchas armas al estilo de juego culé. Y eso, seguramente, lo aprovechen dos jugadores blancos que estarán en el once, Luka Modric y Eduardo Camavinga.

El neerlandés no se ha recuperado a tiempo y causa baja, por lo que será sustituido por Franck Kessié, un jugador que si bien ha hecho mucho daño al Madrid (marco, aunque fuera Militao en propia puerta, el gol de la ida y el de la victoria en el choque liguero), no tiene la salida clara del ex del Ajax de Ámsterdam, de modo que no se imaginen un escenario muy diferente al partido que vimos en el Bernabéu, con el Barça dando un paso atrás y esperando las contras.

Busquets, el costamarfileño y Sergi Roberto harán de mediocampistas ayudados por Gavi, que caerá a la izquierda, siendo Raphinha y Lewandowski los referentes, lo que, en previsión de un Madrid más vertical que controlador, con el croata y el francés como referentes en la construcción, da cierta suficiencia defensiva al planteamiento culé. Será clave en la baja de De Jong que los merengues no logren anotar rápido igualando la eliminatoria o poniéndose por delante, ya que el escenario de repliegue y consistencia defensiva que planteará Xavi de inicio sin el de los Países Bajos puede tornarse en todo lo contrario, desprotegiendo la espalda culé. Sea como fuere, la baja de De Jong es especialmente dura para el Barcelona, veremos si Ancelotti sabe aprovecharla.