Acierto top de Laporta con Coutinho: Casemiro y Vini no jugarán con él

Philippe Coutinho puede presumir de ser uno de los fichajes más caros en la historia del FC Barcelona, pero esto también conllevó una nota negativa y es que su paso por el conjunto catalán ha sido el principio del fin de su declive futbolístico. A pesar de que en su primera campaña ofreció unas prestaciones brillantes, el carioca fue perdiendo peso en el equipo hasta que salió cedido al Bayern Múnich, en primera instancia, y en enero de este mismo año puso rumbo al Aston Villa por impulso de Steven Gerrard

No obstante, a pesar de que el técnico inglés le ha brindado mucho protagonismo desde el primer momento, el rendimiento del jugador ha dejado mucho que desear y las críticas han rodeado su figura. Esto, con vistas a disputar el Mundial de Qatar, estaba suponiendo un motivo de preocupación para el futbolista de 30 años y, aunque Tite ha venido contando con él, el seleccionador no ha dudado en asestar el gran varapalo al jugador: no acudirá al evento.

Brasil partirá como una de las grandes favoritas para levantar la Copa del Mundo, pero, tal y como ha revelado el diario La Gambeta, Coutinho no será uno de los jugadores que traten de lograr la sexta estrella para la canarinha. En un equipo donde Neymar, Vinicius JR, Marquinhos y Casemiro son los grandes pesos pesados, Phillipe tenía esperanzas de acudir al torneo a pesar de no estar atravesando su mejor estado de forma.

Pero nada más lejos de la realidad. Tite no ha hecho otra cosa que confirmar los peores presagios para el futbolista, siendo Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Ribeiro, Lucas Paquetá y Claudinho sus centrocampistas de confianza, y con ello justificar, en cierto modo, el gran cierto de Joan Laporta aceptando la oferta presentada por el Aston Villa hace unos meses atrás para desvincular al jugador del FC Barcelona de forma definitiva.

Más allá de la cifra recibida por dicha venta, librarse de su elevado salario -el cual oscilaba los 15 millones netos por curso- ya supone un gran acierto de Laporta, quien además aprovechó su salida para incorporar otros jugadores en el último periodo estival.