Benzema apunta alto: sin Carletto al lado, ya mira hacia Mbappé

Karim Benzema ha explotado quizás cuando menos lo esperaba el mundo entero. A sus 34 años, justo cuando la gran mayoría del resto de futbolistas ‘mortales’ están en pleno declive y a punto de decir adiós a su carrera deportiva, el francés se encuentra en un punto diametralmente opuesto y seguramente en el mejor momento de siempre desde que comenzó su trayectoria en el fútbol.

Desde que Cristiano Ronaldo se marchó del Real Madrid el delantero galo ha pasado a tener un peso inesperado tanto en el vestuario como especialmente dentro del terreno de juego, se ha convertido en un verdadero líder y ha deslumbrado a todos con actuaciones espectaculares y unas cifras goleadoras nunca antes vistas en su currículum. Durante la pasada campaña en la que el conjunto blanco firmó el triplete con los títulos de liga, Champions League y Supercopa de España, Benzema fue el faro que alumbró el camino del equipo con goles trascendentales en cada eliminatoria y en los momentos claves.

Por eso, ha sido designado recientemente con el título de mejor jugador de la pasada edición de la Champions League, un título individual más que añadir a su carrera deportiva y espera que no sea el único porque el ‘9’ blanco es el candidato número 1 a hacerse esta campaña con el Balón de Oro. Su contrato finaliza al final de la presente temporada pero no parece que haya ningún tipo de nerviosismo en torno a su figura ya que no habrá problemas a la hora de sentarse a negociar para alargar la vinculación entre las partes durante más tiempo.

Pero Benzema no se quiere quedar aquí y tiene un nuevo objetivo en el horizonte. Esa meta es la de proclamarse campeón del mundo con Francia en el próximo Mundial de Qatar 2022 que está a la vuelta de la esquina. Una vez que fue ‘perdonado’ por Deschamps y que ha regresado a las convocatorias de la Selección gala, Benzema va a aportar al ataque de los bleus una calidad impresionante que se sumará a la de otros compañeros como Griezmann, Mbappé o Dembélé para formar uno de los equipos más temibles de todo el campeonato. Quien sabe si, incluso, añadirá un título más individual a su palmarés y pueda ser proclamado como el MVP del Mundial.