Dilema Darwin Núñez: Luis Suárez lo sufrió, el ‘plan Klopp’ discutido

La Premier League ha sido una de las ligas que más se ha reforzado, y dentro de ella el Liverpool ha registrado un importante cambio en su zona de ataque de los que generan mucha expectación. Sadio Mané decidió poner fin a su periplo ‘red’ y puso rumbo al Bayern de Münich, y el elegido por Jurgen Klopp para liderar su nuevo proyecto junto a Salah no fue otro que el uruguayo Darwin Núñez. El ex del Benfica fue uno de los descubrimientos de la temporada pasada en Europa, y costó nada menos que 100 millones a un Liverpool que ahora está ante el dilema de si hizo lo correcto tras los últimos acontecimientos con el jugador.

El conjunto ‘red’ acumuló dos tropiezos en sus dos primeras jornadas de liga y tras ser provocado por un defensor en el último partido, Darwin le propinó a éste un cabezazo que supuso su expulsión. El encuentro terminó en empate a uno frente al Crystal Palace, y tras éste Jurgen Klopp no dudó en tirar un dardo a su jugador por lo sucedido: "Claro que era roja. Estaba siendo provocado, pero no es como debe comportarse. Defraudó a sus compañeros. Hablaré con él. No es una reacción que queramos ver", añadió el técnico alemán.

Algo similar, aunque, sin duda, de mayor calado a lo sucedido con Darwin, le ocurrió a su compatriota y amigo Luis Suárez en el Mundial de 2014, cuando todavía pertenecía al Liverpool para ese mismo verano terminar recalando en el Barcelona. El pistolero le propinó un mordisco a Chiellini que le supuso una sanción de 4 meses y 9 nueve partidos con la selección celeste, algo que le impidió ser presentado con los azulgrana hasta el mes de octubre.

A aprender la lección de cara al Mundial de Qatar

En este caso, serán tres los partidos que se pierda Darwin Núñez, que espera no perder los nervios en el próximo Mundial con Uruguay. Un Darwin que deberá reflexionar sobre lo ocurrido si quiere volver a tener la etiqueta de ‘crack’ con la que llegó al Liverpool desde el Benfica y con la que espera sorprender a todos en el Mundial de Qatar.