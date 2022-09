España repudia a Luis Enrique por Asensio y el intocable de La Roja

El parón de selecciones nunca es bien recibido por los clubs dado que muchos jugadores corren el riesgo de caer lesionados y, posteriormente, no estar en condiciones óptimas para ponerse a disposición de sus entrenadores. No obstante, en el caso de la selección española hay algunos ejemplos cuya presencia en las filas de Luis Enrique no conlleva un motivo de preocupación, algo que a su vez pone de manifiesto la indignación de los seguidores de La Roja por culpa de Marco Asensio y Pablo Sarabia.

Los dos futbolistas han sido incluidos en la última lista de Luis Enrique, algo que viene siendo habitual en el caso del madrileño y que sigue causando mucha indignación entre los aficionados. Y es que, aunque el entrenador asturiano siempre ha dejado patente desde que tomó las riendas del equipo que él apuesta por los jugadores que le cuadran en sus planes, dejando de lado la meritocracia, con estos dos futbolistas la situación resulta altamente incomprensible.

Y es que, más allá de que Asensio y Sarabia no estén cuajando buenas actuaciones en sus equipos, ni siquiera están contando con minutos con el Real Madrid y el PSG, respectivamente.

En el caso del balear, este tiene como competencia directa en Chamartín a Rodrygo Goes, Fede Valverde y Eden Hazard, tres futbolistas que cuentan con mucha más confianza por parte de Carlo Ancelotti y que solamente le han permitido disputar 47 minutos desde que arrancó el curso, una cantidad ínfima que choca de lleno con su convocatoria con Luis Enrique.

Por su parte, Sarabia vive una situación similar ya que, con Kylian Mbappé, Leo Messi y Neymar como competencia directa, el madrileño tendrá muy complicado hacerse un hueco en los planes de Galtier, a pesar de ser el gran intocable de Luis Enrique y el motivo por el que muchos aficionados de La Roja siguen sin entender la metodología del asturiano.

Aún no está garantizada su presencia en el Mundial de Qatar, pero su situación a nivel de clubs poco cambiará próximamente y en la cita internacional podrían volver a ser la razón de esta indignación de los aficionados españoles con el técnico.