Futuro Bale: arrogante ante la prensa tras su adiós del Real Madrid

Gareth Bale, próximo agente libre tras finalizar su contrato con el Real Madrid el 30 de junio, ha hablado ante los medios en la previa del partido que enfrenta a Gales frente a Ucrania por un puesto en el próximo Mundial de Catar.



El extremo galés, en palabras recogidas por el ‘Daily Mirror’, aseguró: “tengo un montón de ofertas”, dejando claro que no va a tener problemas para encontrar equipo una vez que ya se ha despedido del Real Madrid. Algo que denota que el jugador se muestra convencido de sus posibilidades, a pesar de que la imagen dada en el conjunto blanco puede perjudicarle a la hora de firmar un nuevo contrato con un club grande.



Así mismo, en el pre partido de tan trascendental cita Bale añadió: "No me estoy concentrando en lo que me espera en el futuro. Tenemos un partido muy importante. No necesito pensar ni preocuparme por nada más".



Y es que tras su adiós del Real Madrid, muchos son los rumores en torno a su figura. Se llegó a comentar que había sido ofrecido al Atlético de Madrid por su representante Jonathan Barnett, dado el gusto del jugador por vivir en la capital. Sin embargo, nadie del club colchonero confirmó que hubiera tal contacto y después el nombre de Bale volvió a sonar efusivamente. También se rumoreó con que podría acabar jugando en el Cardiff en caso de que Gales se clasificara para el Mundial. A lo que se añadió que de no ser así, la retirada sería una posibilidad que el jugador terminó descartando.



A nadie se le escapa la cantidad de episodios que Bale ha protagonizado en el Real Madrid. Desde sus caídas de la lista por motivos que nadie sabía hasta su reconocida preferencia por Gales y el golf antes que el club de Chamartín. Esta temporada, su participación ha sido testimonial en el terreno de juego, no siendo pieza clave ni mucho menos de ninguno de los títulos logrados por el equipo. Consecuciones de las que Bale se llegó a desvincular al no participar en la celebración de ninguna de ellas.