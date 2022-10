Jugará con De Bruyne, Hazard y Courtois el Mundial y en 2023, culebrón

Habitualmente las grandes revelaciones de la temporada atienden a jugadores que no superan los 25 años de edad y los cuales tienen por delante toda su carrera futbolística, tal como ocurrió con Vinicius JR la campaña pasada o con el propio Erling Haaland, un hombre que está destrozando todos los récords goleadores existentes. No obstante, hay otro elenco de futbolistas que, no siendo tan jóvenes, también está acaparando muchas miradas por primera vez en su carrera y Leandro Trossard es uno de ellos.

El delantero del Brighton Hove Albion firmó toda una exhibición el fin de semana pasado en Anfield y esta semana algunos clubs de la élite europea han comenzado a manifestar cierto interés en el ariete belga de 27 años, especialmente el Chelsea y el Arsenal.

Trossard ha registrado en los dos meses transcurridos de curso la friolera de 5 goles y 2 asistencias en 7 partidos disputados, justificando así por qué el conjunto blanquiazul actualmente está siendo la revelación de la Premier League situándose en los puestos de Champions por delante de clubs como el propio Chelsea, el Manchester United o, sin ir más lejos, el mencionado Liverpool.

Todo ello colocará al jugador en la lista de convocados de Roberto Martínez para disputar el Mundial de Qatar con la selección belga junto a estrellas del calibre de Eden Hazard, Kevin De Bruyne o Thibaut Courtois. Es más, sus excepcionales prestaciones en el conjunto inglés están comenzando a poner en aprietos la titularidad de Romelu Lukaku en el evento ya que el ariete del Inter de Milán está viviendo una dinámica totalmente opuesta en Italia.

Por ende, el mencionado torneo que reunirá a los mejores jugadores del mundo será esencial para determinar su futuro ya que, si Trossard afianza sus buenas prestaciones con el Brighton, en 2023 será uno de los mayores culebrones en Europa en los últimos años, siendo a día de hoy el Chelsea y el Arsenal -tal y como ha avanzado BeSoccer- los dos clubs que están deseando hacerle un hueco en sus filas.

Y decimos culebrón porque, aparte de sus asombrantes registros, Trossard finaliza contrato el 30 de junio, condicionante por el que llegará a su nuevo club sin un dineral de por medio a tenor del traspaso y algo que provocará la entrada en escena de más equipos.