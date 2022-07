KO en España, Dani Alves tiene club y jugará con Marquinhos y Militão

Dani Alves llegó al FC Barcelona en el mercado invernal de 2022 para reforzar un lateral derecho que comenzaba a dejar grandes signos de debilidad. Su incorporación fue muy gratificante para los intereses de Xavi Hernández, quien no dudó en brindarle la titularidad desde el primer momento, pero su veteranía (39 años) le ha jugado una mala pasada tras finalizar la campaña.

El conjunto blaugrana ha decidido no seguir contando más con él, algo que implica no renovar el contrato que expiró el pasado 30 de junio y algo ha desatado en las últimas semanas una carrera contrarreloj para el jugador: Alves quiere jugar el Mundial de Qatar y para ello deberá llegar al evento en un estado de forma óptimo, algo que no ocurrirá si no acepta alguna de las ofertas -de menor calibre- que tiene sobre la mesa.

Cabe destacar que Tite, seleccionador de la canarinha, ha contado el futbolista nacido en Juazeiro de forma sistemática en las últimas convocatorias realizadas con motivo de los diferentes compromisos internacionales que ha tenido que afrontar Brasil, pero también sabe que hay otro elenco de futbolistas que opositan a tomar el relevo de Alves si este no logra encontrar un equipo que le permita llegar al mes de noviembre en condiciones físicas y competitivas óptimas para ser el socio de Marquinhos, Éder Militão y Renan Lodi en la línea defensiva.

A colación de esto, hay un club que parece estar convencido de hacer un hueco en sus filas Alves para tratar de sellar su incorporación de forma inminente, y, como resulta obvio, no es una opción entre las ligas europeas, ni siquiera en las de menor entidad del continente: el Pumas.

Tal y como ha publicado 90min, el conjunto mexicano tiene – a día de hoy- todas las de ganar para contratar los servicios del veterano futbolista brasileño y brindarle la oportunidad que no solo tendrá repercusión para su último año como jugador profesional, sino en el próximo Mundial de Qatar, donde si nada se tuerce será uno de los integrantes del ‘11’ titular de Tite para tratar de contribuir a la victoria final por sexta vez en la historia del país.