La Brasil de Neymar y Vinicius asusta antes del Mundial de Qatar

La Canarinha exhibió su condición de número 1 del ranking FIFA y aplastó a Ghana (3-0). La lluvia no aguó la fiesta brasileña al ritmo de Neymar y Vinicius Jr. A pesar de no poner los goles en el penúltimo ensayo previo al Mundial de Qatar, ambos jugadores avisaron de su potencial. Tras una primera parte asfixiante para el combinado africano, la selección brasileña encaminó sus pasos hacia los vestuarios en el descanso con el resultado final.

Y es que en el minuto 9, Marquinhos ya marcaba distancias en el luminoso con un cabezazo a la salida de un córner. El central del PSG aterrizó en el área pequeña como un avión y remató un magnífico envío cerrado del azulgrana Raphinha. El seleccionador de Brasil, Tite, hizo gala de un tridente atacante joven y peligroso. Vinicius Jr y Richarlison acompañaron al jugador del Barça en punta.

Tras el primer golpe de Brasil, Neymar puso en marcha sus mejores dotes, que le valen el liderazgo de la selección. En el minuto 28, el atacante del PSG trazó una diagonal con Richarlison en el balcón del área. El nuevo fichaje del Tottenham ajustó de primeras un tiro raso al palo para poner el segundo gol del encuentro. Nada pudo hacer el arquero de Ghana, impotente contra el vendaval del combinado sudamericano.

No había ni transcurrido otro cuarto de hora, cuando Neymar quiso finiquitar el partido en el minut 40. De nuevo, el jugador de 30 años asistió a Richarlison con una falta lateral. El delantero ex del Everton no perdonó tampoco y apuntilló a Ghana con un cabezazo certero. Después del tercer golpe, ya definitivo, el partido no tuvo más historia.

El debut de Iñaki Williams

La entrada al campo del jugador del Athletic Club, Iñaki Williams, fue de lo más destacado en la reanudación. El delantero de 28 años, nacido en Bilbao, escogió al combinado ghanés ante la improbable llamada de España para el Mundial. Salió enchufado el debutante con Ghana. Es más, lideró el ataque del conjunto africano con tres internadas por banda, pero no llegó a inquietar al meta de Brasil, Alisson. Las Estrellas Negras únicamente crearon peligro mediante un disparo al larguero.

A partir de la última media del choque en el Stade Océane de Le Havre, la canarinha quitó el pie del acelerador. Tite quiso evitar lesiones y sustituyó a Vinicius y Raphinha por Matheus Cunha y Rodrygo Goes. Con el amistoso ya sentenciado, no había necesidad alguna de correr riesgos. Brasil afrontará el último test antes del Mundial de Qatar frente a Túnez, en el Parque de los Príncipes, feudo del PSG.