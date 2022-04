Llega FIFA+, el 'Netflix' gratuito de la FIFA para ver partidos

Como ya sabrán, el próximo Mundial de Qatar 2022 vuelve a la televisión en abierto en nuestro país de la mano de 'RTVE', quien adquirió sus derechos por unos 35 millones de euros. Derechos que por tanto ya no tiene Mediapro en su totalidad. Ahora puede haber una alternativa para seguir la cita mundialista que tendrá lugar del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año.

Esta semana la FIFA ha anunciado el lanzamiento de una plataforma de streaming propia, al más puro estilo 'Netflix', para que los aficionados al fútbol puedan ver contenido en exclusivo y miles de partidos de selecciones.

"FIFA+ es una plataforma digital de primer nivel concebida para conectar a las aficiones de todo el planeta con el deporte rey de una forma más intensa y completamente gratuita. A partir de hoy, fecha de su lanzamiento, ofrecerá partidos de fútbol en directo del país que prefieras, juegos interactivos, noticias, información sobre torneos, contenidos nunca vistos con historias sobre el fútbol masculino y femenino del mundo entero y muchas cosas más", señalan desde el organismo presidido por Gianni Infantino.

Quien se ha mostrado especialmente orgulloso del proyecto es Infantino. El presidente de la FIFA asegura que "este proyecto representa un cambio cultural en el modo en que los distintos tipos de aficionados al fútbol pueden conectar con este deporte y conocerlo mejor. Acelerará la democratización del fútbol y estamos encantados de compartirlo con el público".

FIFA+ estará operativa en unos meses. Aunque no ofrecerá los partidos del Mundial de Qatar, si se podrá ver en ella todos los encuentros de las demás Copas del Mundo, tanto masculina como femenina, además si está previsto que emita "1.400 partidos al mes" en directo, partidos que irán "desde las mejores ligas europeas hasta competiciones masculinas, femeninas y juveniles del mundo entero".

Otro de los contenidos de la plataforma será una "central de partidos" que ofrecerá estadísticas y datos sobre 400 competiciones masculinas y 65 femeninas. Además habrá producciones originales como documentales y cortos. Entre estas producciones estará 'Ronaldinho: The Happiest Man in the World', un documental que trata sobre la figura del brasileño. Todo el contenido de FIFA+ estará traducido a once idiomas. La plataforma estará disponible para todos los dispositivos web y móviles.