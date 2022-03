Luis Enrique da el OK Piqué, cumple los requisitos y podrá ir a Qatar

Gerard Piqué anunció semanas atrás, tal y como publicamos en Don Balón, en el canal de Twitch de su socio empresarial Ibai Llanos que no le importaría volver a la selección española si Luis Enrique le llamaba al ser preguntado por el streamer sobre una posible última puesta en escena juntos de Sergio Ramos y él en el mundial de Qatar. El seleccionador español ha dado a conocer la nueva lista de convocados para los amistosos ante Albania e Islandia en donde no se encuentra convocado el zaguero del FC. Barcelona, pero ha sido preguntado por esta cuestión en la posterior rueda de prensa donde no le ha cerrado la puerta al central.

“Es un jugador español y que cumple cualquier requisito. Si es español, él quiere y tiene ganas, podría ser” señalaba Luis Enrique al ser preguntado sobre el central del Barça. Gerard Piqué dejó la selección española tras el Mundial de Rusia de 2018 porque:” era el momento y porque necesitaba descanso. La decisión está tomada y no me arrepiento” comentaba en los micrófonos de los medios españoles cuando anunció su decisión.

Ahora, cuatro años después Luis Enrique le vuelve a abrir las puertas de ‘La Roja’ para una posible futura llamada para el Mundial de Qatar. En la zaga de España hay varios nombres que salvo lesión parece que son fijos para la próxima gran cita de la selección: Azpilicueta, Carvajal, Jordi Alba, Laporte y Pau Torrres, en principio no corren peligro, aunque todo podría darse debido a las grandes sorpresas a las que nos tiene acostumbrados el asturiano. Eric García o Diego Llorente quizás sean los hombres con el puesto no tan seguro, sobre todo el del excanterano del Real Madrid.

Por otro lado, hay que destacar la ausencia de David de Gea y de Sergio Busquets en la convocatoria de Luis Enrique. Lo del mediocentro parece que ha sido acordado entre jugador y entrenador para dar descanso al centrocampista del Barça tal y como han informado varios medios españoles, lo de David de Gea ha sorprendido a la gran mayoría de los aficionados españoles y más aún la de su sustituto David Raya, guardameta del Brentford. El exentrenador de Barça, Roma y Celta tiene claro cual es su portero titular y no quiere ningún debate que pueda perturbar el buen camino de la selección durante el Mundial de Qatar.