Si Maradona levantara la cabeza...

Maradona es inmortal. Maradona es la esencia del fútbol. Todos estamos de acuerdo que la historia del fútbol no sería la misma sin Maradona.

Nos deleitó como nadie de momentos únicos e irrepetibles en el deporte rey. Un tórrido 22 de junio de 1986 en el estadio azteca, un gladiador llamado Maradona en solitario no solo humilló a la todopoderosa Inglaterra, sino que también nos regaló el mejor gol del siglo XX, y también un gol insuperable, la famosa Mano de Dios. Para muchos la mejor segunda parte de cualquier Mundial de futbol moderno.

Sotheby’s y la camiseta de la polémica

Ayer nos despertamos con una agradable sorpresa que eleva a Maradona una vez más a donde le corresponde y que es el Olimpo del fútbol histórico. La reconocida casa de subastas británica Sotheby’s subastará la camiseta, o remera como dicen en Argentina, que Maradona llevo durante la segunda parte de aquel partido histórico contra Inglaterra. El precio, se estima entre USD 5m y USD 10m. Una cantidad a la altura de la gesta del inigualable Rey del Fútbol en aquel partido.

Nunca nadie ha cuestionado que un afortunado Steve Hodge tuvo la osadía de intercambiar su camiseta con Maradona al finalizar ese partido imposible que fue la antesala de ganar el Mundial de futbol de 1986 para Argentina. De hecho, siempre Diego ha confirmado que ese intercambio se produjo, dando así el principal actor veracidad a ese hecho. Además, ese objeto de memorabilia único ha estado durante 20 años en el Museo Nacional del Fútbol en Inglaterra, y nunca nadie cuestionó que fuera el auténtico.

Pues bien, Sotheby’s anuncia la subasta e inmediatamente han venido las desagradecidas hijas de Diego y la ex (Dalma, Giannina y Claudia Villafañe) a decir que dicha camiseta que ofrece Sotheby’s no era la auténtica y que la original obra en poder de ellas. Un ridículo monumental, otra vez.

La verdad de la marca ‘Maradona’

Pero al margen del ridículo, vamos a recordar otra vez que Diego Maradona en vida denunció a Claudia Villafañe y a sus hijas por fraude, estafa y malversación de patrimonio (2015), y Diego no asistió ni siquiera al casamiento de su hija Dalma. Sabiendo Diego, y ahora toda Argentina, de la avaricia insaciable de la ex y las hijas, varios años antes de su fallecimiento, Diego cedió en perpetuidad su marca ‘Maradona’ a una sociedad para su gestión profesional en beneficio de sí mismo y sus queridas cinco hermanas con quien creció, y bajo la tutela de un abogado de su confianza. Sí, sus queridas cinco hermanas con quien Diego siempre encontraba la paz y encarnan el legado Maradona de generosidad y humildad. Diego excluyó explícitamente a sus dos hijas y a su ex de cualquier derecho y de la explotación comercial de la marca ‘Maradona’. Con semejantes verdugas, todos los aquí lectores hubiéramos hecho lo mismo.

El sofá del conocimiento

Si observamos, esas tres mujeres viven de pleitear, denunciar y criticar a todo el mundo, sin aportar nada al futbol e intentando sin pudor confundir a todo el mundo para rentabilizar su apellido, si bien legalmente la marca ‘Maradona’ no es de ellas. El genio era Diego Armando Maradona, Uds., ex e hijas, no aportan nada a nadie, mejor todos nos ahorramos los calificativos. Quédense en su sofá, viendo los Simpson, que las mesas de los mayores se les quedan grandes. Oigo el martillo de Sotheby’s en la subasta… USD 5m, USD 6.5m… USD 10m… ¡adjudicado! Permítanme decir que Sotheby’s hace los deberes, y Uds., señoras, una vez más solo saben hacer el ridículo. Mira que decir precisamente hoy que la camiseta que se subasta no es la verdadera…

Si Diego Maradona levantara la cabeza, Uds., ex y señoritas, no se atreverían a decir las barbaridades que dicen manchando el legado de Diego. ¿Acaso saben Uds. más que la casa de subastas número uno del mundo que se fundó allá por el año 1744, y que subasta más de USD 7.000 millones de activos históricos al año? Su sofá debe ser la génesis del conocimiento. Otra teoría es que para decir semejantes disparates, Uds. quizás pasean cerca de alguna plantación de cannabis.

Donación a Villa Fiorito

Den gracias a Dios que todavía les bailan las gracias por tener un apellido venerado por muchos, y acepten su lugar en el mundo o acabaran repudiadas por todos y viajando en segunda clase. Si quieren aportar algo, lo que deben hacer es dar la memorabilia que les dejó su querido padre y su ex a Sotheby’s para que lo organice y subaste y lo que se recaude dónenlo íntegramente a la necesitada comunidad de Villa Fiorito y esto será aplaudido por todos, como comienzo para purificaran sus pecados. Si, eso seguramente sería el deseo de su padre y de su ex para mantener viva la herencia de Diego Armando Maradona.

“Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”. Eso, señoras, sí es generosidad, vivir para dar. ¡Gracias Diego!