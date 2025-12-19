Adiós a Fran García y Mendy: el Real Madrid ficha al mejor

El Real Madrid no tiene una urgencia inmediata en el lateral izquierdo, pero sí una preocupación latente. Ferland Mendy y Fran García no terminan de convencer y su futuro en el club empieza a generar dudas reales. El francés, con contrato hasta 2027, sigue sin encontrar la regularidad que se le exige, mientras que el canterano no ha dado el salto esperado y apenas entra en los planes de Xabi Alonso. Con este escenario, en Valdebebas ya se preparan para un posible relevo.

Una posición bajo revisión en el Madrid

La sensación en el club es clara: el lateral izquierdo necesita una revisión profunda de cara al próximo verano. Mendy aporta solidez cuando está bien, pero las lesiones y su irregularidad pesan demasiado. Fran García, por su parte, ha tenido oportunidades, pero su rendimiento ha sido muy mejorable y no ha logrado asentarse como una opción fiable.

Ante esta situación, la secretaría técnica, liderada por Juni Calafat, ha empezado a moverse. No se trata de fichar por fichar, sino de anticiparse y detectar talento joven con margen de crecimiento. El objetivo es claro: encontrar un lateral moderno, con recorrido, capaz de encajar en un proyecto ambicioso y exigente. Ahí aparece un nombre que gusta mucho en la planta noble de Chamartín: Davide Bartesaghi.

Bartesaghi, una apuesta de presente y futuro

Con solo 19 años, Davide Bartesaghi se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol italiano. Lateral izquierdo del AC Milan, internacional en las categorías inferiores de Italia, destaca por su proyección ofensiva y su inteligencia táctica. No es un futbolista anárquico. Sabe cuándo subir, cuándo esperar y cómo interpretar los espacios.

Bartesaghi se siente cómodo llegando a línea de fondo, tiene un buen disparo desde fuera del área y destaca por su capacidad para combinar con los atacantes. Además, su polivalencia le permite jugar como carrilero en sistemas de tres centrales o como lateral clásico, un perfil ideal para un técnico como Xabi Alonso. Su principal debe está en la gestión del riesgo. A veces se expone demasiado en ataque, aunque los expertos coinciden en que es algo corregible con experiencia y minutos. El talento está ahí.

El Milan lo renovó recientemente hasta 2030, por lo que no saldría gratis. Aun así, su valor de mercado ronda los 3 millones de euros, una cifra perfectamente asumible para el Real Madrid. No tiene cláusula de rescisión y otros clubes, como el Arsenal, también siguen de cerca su evolución.