Adiós al Real Madrid harto de Xabi Alonso, se atreve a decir que no era feliz, no aguantaba más

El Real Madrid se encuentra perfilando los últimos movimientos en la plantilla de cara a la próxima temporada. Con la carpeta de fichajes prácticamente cerrada salvo alguna oportunidad de mercado en las últimas semanas, todos los esfuerzos están puestos en las salidas de jugadores con los que no cuenta Xabi Alonso y que tendrán que abandonar el conjunto blanco inmediatamente.

Uno de ellos ha sido Reinier Jesus, el centrocampista que el Madrid fichó en enero de 2020 a cambio de 30 millones de euros, pero que nunca ha llegado a debutar en el primer equipo. Ahora, cinco años y medio después, ha abandonado el club como agente libre, a pesar de que aún le quedaba un año de contrato, y se ha atrevido a soltarle un 'palo' a la entidad madrileña.

Reinier Jesus ha abandonado el Madrid con 'palo' incluido

El brasileño ha asegurado que no fue feliz en el conjunto blanco, ya que no le dieron ninguna oportunidad, como se demostraron en las cuatro cesiones que tuvo que vivir en cada temporada, ya que no rendía bien en ninguno de estos equipos y cada año tenía que buscarse un nuevo destino. Ahora, parece que podrá asentar la cabeza en su país natal, en el Atlético Mineiro.

De hecho, fue en Brasil donde se vio la mejor versión de Reinier en su momento y la gran irrupción que tuvo en Flamengo fue lo que captó el interés del Madrid, ya que era considerado una de las jóvenes promesas del fútbol brasileño. Sin embargo, su fichaje ha sido un fracaso absoluto, aunque la entidad madrileña se guardará el 50% de los derechos económicos del jugador.

El brasileño se marchará al Atlético Mineiro

Este último aspecto habría sido la demanda que el Madrid habría puesto encima de la mesa en las negociaciones con su representante para darle la carta de libertad, teniendo en cuenta que aún le quedaba un año de vínculo con el club, pero los blancos no tenían ningún interés en retenerle y querían desprenderse de él como fuera. Por lo tanto, la desastrosa etapa de Reinier Jesus ha llegado a su fin.