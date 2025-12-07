Adiós precipitado a Xabi Alonso, dos nombres, por salarios imposible de igualar por el Real Madrid

Arabia Saudí vuelve a irrumpir con fuerza en el mercado europeo y esta vez el golpe apunta directamente al Real Madrid. Según informaciones internas del entorno del Fondo de Inversión Pública (PIF), dos de los pilares defensivos del conjunto blanco —David Alaba y Éder Militão— han recibido una propuesta económica que el Madrid no podría igualar bajo ningún concepto.

Para Xabi Alonso, que los considera esenciales en su proyecto, sería un adiós tan precipitado como devastador. Y más, Militao que es uno de los puntales del eje de la defensa después de superar una larga lesión.

Un salario imposible de igualar: Arabia va a por Alaba y Militão

El PIF saudí prepara un plan para atraer superestrellas europeas y Alaba y Militão están en primera línea de esa lista. Ambos afrontan momentos diferentes, pero comparten un mismo elemento: sus salarios actuales quedan muy lejos de lo que Arabia puede ofrecerles. Alaba, con contrato hasta 2026 y un sueldo cercano a los 11 millones netos, ha vivido una etapa irregular marcada por lesiones y tramos de gran liderazgo. Militão, también ligado hasta 2026, gana alrededor de 7 millones y, pese a su grave lesión del ligamento cruzado, ha regresado a buen nivel y sigue siendo uno de los centrales más valorados del club.

La oferta saudí superaría los 30 millones netos por temporada para cada uno, además de contratos largos y primas por objetivos muy superiores a las habituales en Europa. Florentino Pérez no puede competir en esa dimensión salarial, y en caso de aceptar, su salida sería inevitable.

El Madrid ya mira alternativas en el mercado

Ante el riesgo real de perder a ambos, el club blanco ya analiza opciones para reforzar su defensa. Entre las alternativas destacan perfiles como Nico Schlotterbeck, muy valorado por Xabi Alonso, o centrales jóvenes como Gonçalo Inácio y Leny Yoro, aunque su precio es elevado. También se estudia recuperar a Jacobo Ramón, cedido con opción de recompra, y acelerar la llegada de un zaguero zurdo de primer nivel.

La situación preocupa en Valdebebas: Xabi Alonso no quiere perder a dos piezas clave, pero Arabia ha vuelto a demostrar que su músculo económico puede romper cualquier planificación.