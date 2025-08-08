Al-Khelaïfi incluye a Rodrygo en la operación, pero Florentino Pérez se niega a cerrar el acuerdo con el PSG

Al-Khelaifi quiere ofrecer a Bradley Barcola en la operación de Rodrygo Goes, con el fin de traer al brasileño al Paris Saint Germain. Sin embargo, el presidente Florentino Pérez no está interesado en el acuerdo, sino que quiere dinero contante y sonante. Traer a otro futbolista que partiría de banda izquierda, como es el caso del internacional francés, no cuadraría en los planes de Xabi Alonso ni de la cúpula blanca.

El objetivo del Real Madrid es conseguir al menos una cifra cercana a los 100 millones de euros y, así, sufragar la incorporación de un centrocampista creador al equipo. Se han incoporado ya al plantal a Trent Alexaner Arnold, Dean Huijen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. Son cuatro refuerzos que van directos a reforzar al conjunto, pero para poder traer a más jugadores tiene uqe salir traspasao Rodrygo Goes.

El PSG tampoco se volverá loco por Rodrygo

El conjunto parisino ya ha incorporado a Chevalier por 40 millones de euros (LOSC Lille) y a Zabarnyi por 67 (Bournemouth), por lo que no quiere hacer un fuerte desembolso por Rodrygo Goes. La opción de cambiar a Bradley Barcola por el brasileño sí es del agrado de Al-Khelaifi y de Luis Enrique, pero en cambio no convence a Florentino Pérez ni a Xabi Alonso.

Rodrygo sí vería con buenos ojos recalar en el PSG, club que ahora mismo es campeón de Europa y finalista del Mundial de Clubes. Seguramente la negociación se dilate a lo largo del verano y puede extenderse hasta finales de agosto. Barcola ha perdido el puesto en la banda izquierda del conjunto parisino, con un Kvaratskhelia estelar en la posición. El internacional francés también vería con buenos ojos recalar en el Real Madrid.

Los primeros partidos de LaLiga serán claves

Si Rodrygo Goes no tiene minuto en los primeros partidos de LaLiga EA Sports, podría forzar su salida del Real Madrid. En aquel supuesto, si el jugador pidiera salir podría darse el trueque que quiere el PSG. Mejor sería tener a un Bradley Barcola implicado que a un jugador que tiene la mente puesta en otro sitio. Además, el rendimiento del brasileño ha caído en picado en los últimos meses.