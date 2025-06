Al-Khelaïfi llega a 90 millones, se siente engañado por Xabi Alonso y, ahora sí, quiere salir del Real Madrid

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid tendrá algunos cambios significativos en la plantilla del conjunto blanco. Jugadores que han sido indiscutibles con Carlo Ancelotti podrían ver peligrar su presencia en el terreno de juego, por lo que podrían acabar pidiendo su salida en el mercado de fichajes de este verano. Precisamente, es el caso de una de las estrellas del equipo.

Se trata de Rodrygo, uno de los futbolistas cuya continuidad en el Madrid no está nada asegurada. El brasileño quiere quedarse solo si continúa siendo titular indiscutible, pero Alonso no le ha podido asegurar su titularidad, por lo que ya estaría buscando un nuevo destino en el mercado. Y en ese sentido, uno de los equipos que se ha interesado por él ha sido el PSG de Nasser Al-Khelaïfi.

El PSG podría llegar a los 90 millones por Rodrygo

El presidente del conjunto parisino estaría dispuesto a ofrecer un máximo de 90 millones de euros, contando las posibles variables, para llevarse al internacional con Brasil a Francia. A pesar de que parecía que Rodrygo tenía pie y medio en la Premier League si se acaba marchando del Madrid, teniendo en cuenta que equipos como el Arsenal, el Chelsea o el Manchester City se habían interesado por él, la situación podría cambiar.

Una de las razones por las cuales el extremo querría irse es porque se siente engañado por Xabi Alonso, ya que el tolosarra ha decidido apostar por el fichaje de un jugador, Franco Mastantuono, que juega en su posición y le podría quitar minutos. Aunque solo tiene 17 años, la progresión que tiene y la ilusión que desprende el argentino podrían acabar siendo determinantes.

El Mundial de Clubes también será clave para el brasileño

Además, el Mundial de Clubes también dictará sentencia para Rodrygo. Si no es una pieza regular en las alineaciones del técnico, será un punto determinante más para pedir definitivamente su salida de la entidad madrileña, ya que quiere jugar lo máximo posible, y si ve que en el primer torneo en el que Alonso ya estará en el banquillo no es titular fijo, no querrá esperarse más durante el verano.