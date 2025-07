Al-Khelaïfi ofrece 50+25 millones y Florentino Pérez, ahora sí, acepta negociar

Nasser Al-Khelaïfi ha realizado una oferta de 50+25 millones y Florentino Pérez piensa en negociar por Rodrygo Goes. En el caso de que el PSG llegara a 80 kilos, podría empezar la negociación. El jugador brasileño sabe que su futuro pasa lejos del Real Madrid, puesto que no ha tenido minutos durante el Mundial de Clubes. El hecho de recibir una oferta del París Saint Germain, el mejor club del mundo, sin duda puede ser un gran reclamo para el futbolista sudamericano.

El PSG cuenta con una gran competencia en el frente de ataque, pero siempre quiere más. Tras ganar la UEFA Champions League y como mínimo llegar a la final del Mundial de Clubes, los ingresos son extraordinarios para el equipo francés y pretenden incorporar a Rodrygo para todavía hacer más competitivo el equipo. Por ahora, Florentino Pérez cuenta con que el París Saint Germain pueda subir su oferta.

Florentino Pérez quiere hacer caja con Rodrygo Goes

El presidente del Real Madrid sabe que el futuro de Rodrygo Goes está lejos del Real Madrid. Florentino es conocedor de que Xabi Alonso no cuenta con él y no ha tenido minutos durante el Mundial de Clubes. Ante la posible oferta del PSG, quiere que haya subasta. Los clubes de la Premier League también están intersados en el jugador brasileño, con clubes como Newcastle, Arsenal, Chelsea o Manchester United interesados.

Ahora la plantilla está de vacaciones y Florentino pretende que exista una puja por el futbolista. Además, Alonso ha dicho que están abiertos a reforzarse, por lo que sería muy importante tener dinero fresco en la caja para realizar más operaciones. El mediocentro y otro defensa central son algunas de las peticiones del técnico, por lo que vender a Rodrygo sería una gran opción.

El jugador decidirá su futuro después de las vacaciones

Rodrygo quiere decidir su futuro lejos del Real Madrid cuando regrese de sus vacaciones. Ahora mismo pretende desconectar, pero durante el Mundial de Clubes le ha quedado claro que no va a tener protagonismo con Xabi Alonso. Además, la llegada de Franco Mastantuono le pone todavía más complicado el asunto en el conjunto blanco.