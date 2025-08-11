Al-Khelaïfi ya tiene respuesta del Real Madrid que pide la totalidad de los 1.000 millones de la cláusula

Este verano ha sido un auténtico vaivén para Rodrygo. El brasileño, que parecía encaminado a brillar bajo el mando de Xabi Alonso, ha visto cómo su protagonismo en el Real Madrid se ha reducido considerablemente. En el Mundial de Clubes, su papel fue casi testimonial, un claro indicio de que el técnico no lo tiene como prioridad inmediata.

Esto ha disparado rumores. Grandes clubes europeos pusieron sus ojos en él. Liverpool, Chelsea, Tottenham y Bayern de Múnich llegaron a tantear la opción, pero poco a poco fueron descartando. Ahora, un actor nuevo ha irrumpido con fuerza: el Paris Saint-Germain, con Luis Enrique al mando.

Sin embargo, Florentino Pérez ha dejado claro que Rodrygo no saldrá por menos de su cláusula. Sí, esa que ronda los 1.000 millones de euros. Aunque esa cifra suene casi inaccesible, el presidente merengue no está dispuesto a negociar a la baja. El club blanco quiere proteger su patrimonio y dejar claro que no se venden piezas clave a la ligera. El mensaje es claro: para llevarse a Rodrygo, habrá que pagar la totalidad.

🚨 PSG would target a move for Rodrygo if Bradley Barcola were to leave the club.



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/xcirIwkX42 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 6, 2025

El PSG espera el momento clave: la venta de Barcola

El París Saint-Germain está atento. La posible salida de Bradley Barcola podría abrir la puerta para una ofensiva seria por Rodrygo. El club francés considera que el brasileño es el relevo ideal: joven, con talento y experiencia en la máxima competición europea.

Por ahora, la pelota está en el tejado del propio jugador. Rodrygo sabe que su situación ha cambiado. Ya no es un fijo en el once y eso le hace replantearse su futuro. En Valdebebas no cierran la puerta a una venta, siempre que la oferta sea la correcta y que el jugador esté de acuerdo. Mientras tanto, el PSG aguarda, paciente, esperando la confirmación de Barcola para mover ficha. Si se concreta la venta, la opción de fichar a Rodrygo cobrará fuerza de inmediato y podría cambiar por completo el escenario de este verano.

En definitiva, en el Real Madrid mantienen una postura firme y esperan que cualquier negociación se ajuste a sus exigencias. Al-Khelaïfi y el PSG ya tienen la respuesta: el club no bajará el precio y quiere la cláusula completa. La decisión final, sin embargo, dependerá de Rodrygo y de si realmente desea seguir luchando por un puesto en el Bernabéu o dar un giro radical a su carrera.