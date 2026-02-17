El Liverpool ve en Vinícius al sustituto de Mohamed Salah: su amigo ya le ha llamado

El futuro de Mohamed Salah en el Liverpool abre la puerta a un bombazo en el mercado de fichajes. Vinícius Júnior aparece como objetivo y su amigo Dominik Szoboszlai ya habría movido ficha.

Anfield mira al Bernabéu

El Liverpool FC empieza a planificar el escenario post-Mohamed Salah. El egipcio, emblema de la Premier League en los últimos años, entra en una fase decisiva de su contrato y en Anfield no quieren improvisar. El nombre que seduce en los despachos es de primer nivel: Vinícius Júnior.

El extremo del Real Madrid es considerado uno de los jugadores más determinantes del mundo. Su velocidad, desborde y capacidad goleadora encajan con el perfil que el Liverpool buscaría para liderar su nuevo proyecto en la Champions League y en la lucha por la Premier League.

Aunque el movimiento no es sencillo, el interés existe. Y en el fútbol moderno, cuando un gigante europeo detecta una posible ventana de oportunidad, comienza a trabajar en silencio.

La llamada que alimenta los rumores

El contexto se volvió aún más interesante tras las declaraciones públicas del propio Vinícius. En una entrevista reciente reconoció que mantiene una relación cercana con Dominik Szoboszlai, centrocampista del Liverpool.

“Habla mucho conmigo”, explicó el brasileño, recordando que se conocen desde jóvenes. La amistad entre ambos ha generado especulaciones, especialmente después de que trascendiera que Szoboszlai lo habría llamado personalmente para hablarle del proyecto en Anfield.

El húngaro, que llegó al Liverpool procedente del RB Leipzig y tiene contrato hasta 2028, representa el nuevo núcleo del equipo inglés. Que uno de sus referentes contacte directamente con Vinícius añade un componente emocional al posible fichaje.

🚨💣 EXCL: Vinicius Jr. has reportedly told TNT Sports Argentina that Dominik Szoboszlai personally called him about joining Liverpool. 🇧🇷😳



In a stunning twist, Real Madrid are now seriously considering a move to sign Szoboszlai themselves.



Liverpool, meanwhile, would never… pic.twitter.com/JCLI87Obz9 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 17, 2026

Desde Inglaterra no ocultan que, si Salah acaba saliendo al final de la temporada, el club no dudaría en intentar un golpe de mercado histórico. Vinícius sería el sustituto ideal para mantener el nivel competitivo del Liverpool en la élite europea.

El Real Madrid mueve ficha

Mientras tanto, el Real Madrid no permanece ajeno al ruido. En el Santiago Bernabéu consideran a Vinícius pieza clave del proyecto deportivo. Sin embargo, la situación contractual del brasileño añade tensión.

Según diversas informaciones, el jugador habría pedido acelerar su renovación y definir cuanto antes su futuro. El aspecto económico no es menor: aspira a un salario que lo sitúe en lo más alto de la escala salarial del club, incluso por encima de figuras como Kylian Mbappé. El Liverpool observa atento. Sabe que la operación sería compleja y costosa, pero también que el mercado de fichajes ofrece oportunidades cuando convergen ambición deportiva y tensión contractual.

Por ahora no hay oferta formal. Solo conversaciones, contactos y movimientos estratégicos. Pero en el fútbol de élite, muchas operaciones comienzan así: con una llamada entre amigos. La pregunta queda abierta: ¿será Vinícius el heredero de Mohamed Salah en Anfield? De momento, el rumor ya ha encendido el mercado.