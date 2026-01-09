Alivio total en el Madrid: Kylian Mbappé estará en la final de la Supercopa

El Real Madrid ya está en la final de la Supercopa de España y recibe la mejor noticia posible: Kylian Mbappé estará disponible. Tras vencer al Atlético de Madrid, el optimismo se instala en el vestuario blanco antes del duelo decisivo ante el FC Barcelona.

El Madrid responde sin su estrella y se gana el billete a la final

El Real Madrid dio un paso firme hacia el título al imponerse por 1-2 al Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudí. Un triunfo de mérito, logrado sin una de sus grandes referencias ofensivas, que confirmó la fortaleza competitiva del conjunto blanco incluso en un contexto de máxima exigencia.

El equipo supo sufrir, gestionar los tiempos y resistir hasta el último minuto ante un Atlético intenso y agresivo. La victoria no solo tuvo valor deportivo, sino también simbólico: el Madrid demostró que puede competir y ganar sin depender exclusivamente de sus estrellas, una señal de madurez colectiva en una temporada cargada de retos entre LaLiga, la Champions League y los títulos nacionales.

Sin embargo, más allá del pase a la final, la atención se centró rápidamente en el estado de Kylian Mbappé, ausente en la semifinal y cuya presencia para el partido decisivo estaba en duda. La preocupación se instaló durante horas, hasta que llegó la confirmación que el madridismo esperaba.

Xabi Alonso despeja las dudas: Mbappé viaja y estará disponible

La tranquilidad regresó al entorno blanco tras las palabras de Xabi Alonso. El técnico confirmó que Mbappé viajará a Arabia Saudí y que las sensaciones del futbolista son positivas. Un mensaje claro que despeja cualquier incertidumbre y refuerza el optimismo antes de la gran final del domingo.

Mbappé ha evolucionado favorablemente y el cuerpo técnico considera que está en condiciones de competir. Aunque no se ha detallado si será titular, su disponibilidad ya supone un salto cualitativo para el Real Madrid. El delantero francés es una pieza diferencial, capaz de decidir partidos grandes por sí solo, y su presencia cambia por completo el planteamiento ofensivo del equipo. En el club se respira alivio. Recuperar a Mbappé justo a tiempo para una final ante el FC Barcelona es una noticia estratégica. No solo por lo que aporta en el césped, sino también por el impacto psicológico que genera en el rival y en el propio vestuario.

Un Clásico con Mbappé y un título en juego

La final de la Supercopa se presenta como un Clásico de alto voltaje. Real Madrid y Barça se medirán por un título que va más allá del trofeo: está en juego el golpe anímico, el prestigio y una primera gran referencia de la temporada. Con Mbappé disponible, el Madrid afronta el duelo con todos sus argumentos.

El francés llega con hambre, consciente de la importancia del partido y del escenario. Su velocidad, capacidad de desequilibrio y olfato goleador pueden marcar la diferencia ante un Barça que también llega en buena dinámica. Para Xabi Alonso, contar con Mbappé amplía las opciones tácticas y permite plantear el encuentro con mayor ambición ofensiva.

Además, su regreso refuerza la idea de que el Madrid ha sabido gestionar los momentos delicados sin perder el rumbo. Ganar al Atlético sin su estrella y recuperarla a tiempo para la final es una secuencia que habla bien de la planificación y del fondo de armario del equipo. Con la expedición lista para viajar a Arabia Saudí y el Clásico a la vuelta de la esquina, el mensaje es claro en el entorno blanco: alivio total. Mbappé estará en la final, el Madrid llega reforzado y la Supercopa promete un desenlace de máxima expectación.