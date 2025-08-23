Álvaro Carreras está teniendo los primeros problemas de convivencia en el vestuario del Real Madrid

Álvaro Carreras debutó en partido oficial con el Real Madrid contra CA Osasuna (1-0), con victoria en el estadio Santiago Bernabéu. El lateral español disputó los 90 minutos y apunta a repetir contra el Real Oviedo. Xabi Alonso optó por una línea de cuatro jugadores, donde Carreras ocupó el carril izquierdo. Fran García no disfrutó de minutos y la relación entre ambos futbolistas se ha mostrado fría, ante la competencia que existe por el puesto.

Carreras ha sido uno de los fichajes más importantes para el conjunto blanco en este mercado de verano. El Real Madrid hizo un gran esfuerzo para invertir 50 millones de euros en su incorporación, lo que le da un estatus de titular de cara a la temporada 25-26. Esto no ha gustado nada a Fran García, que fue titular y muy importante durante el Mundial de Clubes. La relaciín entre ambos no es cómoda, por lo que Álvaro está teniendo problemas de convivencia en el vestuario.

Álvaro Carreras goza de la confianza del entrenador

Carreras goza de la confianza de Xabi Alonso, que pidió el fichaje de un lateral izquierdo de sus características para el equipo. Al igual que sucedía con Grimaldo en el Bayer Leverkusen, quiere un lateral de calidad con la pelota, que pueda actuar desde el carril zurdo y adentrarse por zonas interiores. De momento apunta a la titularidad y todo parece apuntar a que repetirá contra el Real Oviedo, en el estadio Carlos Tartiere.

Carreras ha irrumpido con fuerza en el Benfica y le ha dado el escaparate necesario para firmar por el Real Madrid. El lateral español es muy joven, con apenas 22 años, y tiene todo el presente y futuro por delante para triunfar en el conjunto blanco.

Fran García está dolido tras perder la titularidad

Se siente dolido Fran García, que considera que se ha sido injusto con él. El futbolista dio un gran rendimiento en el Mundial de Clubes, por lo que no ha aceptado de buen grado su suplencia. La relación con Álvaro Carreras es muy fría y eso lo ha notado el grupo Seguramente Xabi Alonso hable con él para limar asperezas.