Álvaro Carreras ha sido vetado por Luis de la Fuente en la Roja

Álvaro Carreras fue uno de los fichajes que el Real Madrid realizó el pasado verano para poder reforzar el lateral izquierdo y, después de tan solo un par de meses de competición, en el club blanco ya saben que acertaron de lleno con su incorporación, ya que el rendimiento del jugador desde su llegada ha sido muy bueno y, de hecho, se ha consagrado como un jugador transcendental para Xabi Alonso.

Sin embargo, y a pesar de su gran nivel, Carreras ha sido completamente vetado por Luis de la Fuente para la selección española. Aunque se haya convertido en uno de los mejores laterales izquierdos de España y, según algunos, en el mejor, el seleccionador ha seguido sin convocar al canterano blanco en las últimas listas para preparar los partidos de clasificación para el Mundial.

Álvaro Carreras seguirá sin ser convocado por Luis de la Fuente para la selección española

De hecho, si todo sigue su curso, el defensa tampoco acudirá a la cita mundialista, ya que el entrenador del combinado nacional tiene otros planes. De la Fuente sigue confiando en sus dos laterales izquierdos, como son Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo, los dos hombres que ha convocado siempre para defender los colores de la selección en la banda desde su llegada al banquillo.

Aunque en el Madrid no entiendan el porqué de este ostracismo por parte de De la Fuente con Carreras, la realidad es que el seleccionador no suele hacer cambios drásticos en sus convocatorias y no quiere que el grupo se vea afectado con esto. Por eso, y a pesar de que sea de los mejores laterales izquierdos del panorama español, seguirá sin convocarlo con la selección.

A pesar de su gran nivel, el lateral izquierdo no está siendo citado por el seleccionador

El conjunto madrileño entiende la decisión del técnico, pero no la acaba de compartir. Carreras ha demostrado su calidad y su nivel en todos los partidos que ha jugado con el Madrid y podría ser una arma muy poderosa en la banda izquierda del combinado nacional, pero de momento, Luis de la Fuente tiene otros planes para esa posición y no cambiará su decisión, aunque el canterano blanco siga con ese gran rendimiento.