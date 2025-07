Amenaza con salir porque no se fía de Xabi Alonso, no quiere que lo vuelvan a engañar, problema

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid podría comportar cambios significativos en la plantilla de cara a la próxima temporada. Jugadores que eran importantes con Carlo Ancelotti podrían ver como el tolosarra los pone en su lista negra y, por ende, que tengan que abandonar el conjunto blanco si ven que no tendrán muchos minutos bajo las órdenes del nuevo entrenador.

Es el caso de Dani Ceballos, que estaría amenazando con marcharse del Madrid porque no se acaba de fiar de Alonso. El sevillano ha tenido muchos altibajos durante su etapa en la entidad madrileña, y cuando parecía que empezaba a ser importante e indiscutible, como se vio durante el segundo tramo de la temporada pasada, con Ancelotti en el banquillo, una lesión le perjudicó.

Dani Ceballos amenaza con irse del Madrid porque no confía en Xabi Alonso

El centrocampista ya no acabó el curso y ahora, con el cambio en el banquillo, Alonso no ha acabado de confiar en él. El jugador no ha tenido prácticamente protagonismo en el Mundial de Clubes y cree que, a pesar de que el técnico le ha comunicado que cuenta con él y que intentará que sea importante, Ceballos no quiere que lo vuelvan a engañar como ya pasó en años anteriores.

Precisamente, Ancelotti le pidió perdón en más de una ocasión por no confiar en él, ya que cuando ha estado en el terreno de juego, el andaluz ha demostrado su calidad y la importancia que tiene para el Madrid dirigiendo al equipo desde la sala de máquinas. Sin embargo, y una vez más, Alonso no lo ve así, por lo que no lo ha puesto demasiado en el campo en el torneo de Estados Unidos.

El Betis podría ser un destino del jugador, pero no puede pagar un traspaso

Por eso, Ceballos se está planteando seriamente marcharse, aunque el conjunto blanco solo aceptaría una venta que fuera beneficiosa para el club. El mediocentro siempre ha sonado para volver al Real Betis, pero los sevillanos no pueden afrontar una operación como esa y solo aceptarían una cesión, algo que la entidad madrileña no está dispuesta a aceptar para dejar salir al jugador.