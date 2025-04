Amenazó a Ancelotti con irse si no juega la final de Copa del Rey y se va del Real Madrid porque será suplente

El Real Madrid tiene este sábado una final importantísima para poder levantar al menos un título esta temporada. Los blancos jugarán la final de la Copa del Rey contra el eterno rival, el FC Barcelona, en un intento de salvar un poco el curso. El conjunto madrileño lleva días preparando la cita, y después de que Carlo Ancelotti haya diseñado ya el once titular, un jugador de la plantilla ha puesto el grito al cielo.

Lo más probable es que Thibaut Courtois sea el portero titular del Madrid bajo palos, a pesar de que no ha jugado ni un solo encuentro en el torneo y ha sido Andriy Lunin el elegido para jugar la competición del KO. Sin embargo, el italiano habría decidido que sea el belga quien ocupe la portería, mientras que el ucraniano tendrá que resignarse a ver la final desde el banquillo.

Courtois pasará por delante de Lunin en la final de Copa

Aunque ha sido una de las piezas clave para que el Madrid haya podido llegar a la final, Lunin se quedará sin participar en el último partido una vez más, como ya pasó en la Champions de la temporada pasada. Esto ha enfadado mucho al ucraniano, que al menos quería jugar la final por si finalmente abandonaba el equipo el próximo verano, algo que ahora tiene claro que sucederá.

Después de saber que no era el titular, el portero amenazó a Ancelotti con irse directamente, y el italiano le comunicó que ya se había tomado una decisión. Por eso, Lunin abandonará el Madrid porque está harto de ser suplente y no quiere vivir más temporadas bajo la sombra de Thibaut Courtois, que a pesar de que no ha tenido ni un minuto en la Copa, le quitará el sitio en la final.

El ucraniano, harto, se irá del Madrid

El ucraniano ya ha decidido que, a sus 26 años, lo mejor para su carrera es abandonar el Santiago Bernabéu y ser el portero en otro equipo potente de Europa. El guardameta cree que tiene nivel para ser titular en un club importante del panorama europeo y así se lo ha comunicado a sus agentes para que busquen un nuevo destino a partir del próximo verano.